Победная серия продолжается: украинские спортсмены завоевали очередные медали на ЧМ по параатлетике

На чемпионате мира-2023 по параатлетике завершился седьмой с девяти дней финалов. Украинцы имели успех в двух дисциплинах и продолжают борьбу за высокие места в командном медальном зачете.

В седьмой соревновательный день ЧМ по параатлетике сборная Украины завоевала две медали. Главной героиней дня стала Мария Помазан, пишет 24 Канал.

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Борьба за топ-5 командного зачета продолжается

Серию успешных выступлений Украины на турнире продолжили Мария Помазан и Владислав Загребельный. Двухкратная паралимпийская чемпионка по толканию ядра выиграла "золото" с новым личным рекордом сезона – 12.84 метра.

"Серебро" же нашей сборной в прыжках в длину принес победитель Паралимпиады в Токио Владислав Загребельный. Он также показал личный рекорд сезона – 6.10 метра и уступил лишь аргентинцу Брайану Лионелю Импеллиццери.

Этот результат позволил нашим спортсменам также добыть две путевки на Паралимпиаду-2024 в Париже.



Медальный зачет ЧМ по параатлетике / скриншот с сайта соревнований

. После семи дней медальных финалов на чемпионате мира Украина получила 23 неименных паралимпийских лицензии. Соревнования закончатся 17 июля.