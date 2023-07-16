У сьомий змагальний день ЧС з параатлетики збірна України виборола дві медалі. Головною героїнею дня стала Марія Помазан, пише 24 Канал.

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Боротьба за топ-5 командного заліку триває

Серію успішних виступів України на турнірі продовжили Марія Помазан та Владислав Загребельний. Дворазова паралімпійська чемпіонка зі штовхання ядра здобула "золото" з новим особистим рекордом сезону – 12.84 метри.

"Срібло" ж нашій збірній у стрибках у довжину приніс переможець Паралімпіади в Токіо Владислав Загребельний. Він також показав особистий рекорд сезону – 6.10 метри та поступився лише аргентинцю Браяну Ліонелю Імпелліццері.

Цей результат дозволив нашим спортсменам також вибороти дві путівки на Паралімпіаду-2024 в Парижі.



Медальний залік ЧС з параатлетики / скриншот із сайту змагань

Цікаво. Після семи днів медальних фіналів на чемпіонаті світу Україна здобула 23 неіменні паралімпійські ліцензії. Змагання закінчаться 17 липня.