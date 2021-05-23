Чемпионат мира по хоккею: сенсационная победа Дании, поражение США

Чемпионат мира по хоккею, который 21 мая начался в Риге, продолжает радовать болельщиков неожиданными результатами.

Дания – Швеция 4:3

Автором очередной сенсации стала сборная Дании, которая впервые за время выступлений на ЧМ обыграла титулованных шведов – 4:3. "Тре Крунур" всеми силами пытались уйти от поражения, заменив в конце третьего периода вратаря на шестого полевого игрока. Однако даже перевести игру в овертайм так и не смогли.

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Героем встречи стал нападающий Йокерита Никлас Йенсен, записавший на свой счет хет-трик.

Норвегия – Германия 1:5

Вторую победу на старте одержали немцы. Финалисты последней Олимпиады легко справились со сборной Норвегии – 5:1.

Великобритания – Россия 1:7

Сборная России разгромила британцев, наколотив в ворота соперника 7 шайб. Хоккеисты Великобритании смогли ответить россиянам лишь одним результативным броском.

Финляндия – США 2:1

Финляндия открыла турнир победой над США. Нули размочили финны, но уже через меньше, чем 10 минут гости сравняли счет. Финские хоккеисты забили победную шайбу во втором периоде. Победу принес Робертсон.

Чехия – Швейцария 2:5

Чехия потерпела второе поражение на турнире, разгромно уступив швейцарским хоккеистам.

Латвия – Казахстан 2:3 Б

Этот матч получился самым напряженным среди всех поединков дня. Латвия после сенсационной победы над Канадой провела сложный поединок с Казахстаном. Основное время и овертайм завершились вничью, а в серии буллитов выиграли казахстанцы.