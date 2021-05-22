Дания – Швеция 4:3
Автором очередной сенсации стала сборная Дании, которая впервые за время выступлений на ЧМ обыграла титулованных шведов – 4:3. "Тре Крунур" всеми силами пытались уйти от поражения, заменив в конце третьего периода вратаря на шестого полевого игрока. Однако даже перевести игру в овертайм так и не смогли.
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Героем встречи стал нападающий Йокерита Никлас Йенсен, записавший на свой счет хет-трик.
Норвегия – Германия 1:5
Вторую победу на старте одержали немцы. Финалисты последней Олимпиады легко справились со сборной Норвегии – 5:1.