Чемпионат мира по хоккею 2021 года под угрозой срыва. Латвия и Беларусь могут не принимать престижные соревнования, какое решение примет Международная федерация хоккея (IIHF), пока неизвестно.

Обе страны рассматривают вопрос об отказе от чемпионата мира, информирует Leta.

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Под угрозой срыва

Ранее сообщалось, что Латвия просит IIHF не проводить чемпионат в Беларуси из-за массовых протестов, а перенести его в другую страну.

Если Федерация откажется забирать проведение хоккейных соревнований из этой страны, тогда Латвия может сама отказаться и не принимать данные соревнования.

В IIHF заявили, что пристально следят за ситуацией в Беларуси и пока не будут вносить коррективы в чемпионат мира 2021 года. Подчеркнем, что соревнования должны проходить с 21 мая по 6 июня 2021 года. В течение двух недель будет известно, будет ли принимать страна ведущие хоккейные соревнования.

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