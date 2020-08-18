Чемпионат мира по хоккею под угрозой: Латвия может отказаться от проведения соревнований
Чемпионат мира по хоккею 2021 года под угрозой срыва. Латвия и Беларусь могут не принимать престижные соревнования, какое решение примет Международная федерация хоккея (IIHF), пока неизвестно.
Обе страны рассматривают вопрос об отказе от чемпионата мира, информирует Leta.
К теме: Беларусь может потерять чемпионат мира по хоккею из-за массовых протестов
Под угрозой срыва
Ранее сообщалось, что Латвия просит IIHF не проводить чемпионат в Беларуси из-за массовых протестов, а перенести его в другую страну.
Если Федерация откажется забирать проведение хоккейных соревнований из этой страны, тогда Латвия может сама отказаться и не принимать данные соревнования.
В IIHF заявили, что пристально следят за ситуацией в Беларуси и пока не будут вносить коррективы в чемпионат мира 2021 года. Подчеркнем, что соревнования должны проходить с 21 мая по 6 июня 2021 года. В течение двух недель будет известно, будет ли принимать страна ведущие хоккейные соревнования.
Протесты в Беларуси: главное
- Массовые протесты в Беларуси начались после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу на них якобы одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим несогласны, они считают, что выборы были сфальсифицированы. Впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа.ОМОНовцы.
- За неделю более тысячи человек были ранены. Больше, чем 7 тысяч – задержали.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не планируют до тех пор, пока им не покажут истинные результаты выборов.
- 16 августа в Минске провели исторический марш за свободу, участие в котором приняли примерно 400 тысяч человек.
- Согнали людей и на митинг за Лукашенко. На этой акции выступил и сам глава государства.