Беларусь может потерять чемпионат мира по хоккею из-за массовых протестов
Латвия и Беларусь официально должны принимать чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Но из-за массовых протестов Латвия начала переговоры о переносе соревнований из Беларуси в другую страну.
Останній союз, який відбувається на території Теорії Білорусі, що дав поштовх для сомнень, можливо, зможе провести чемпіонат світу по хоккею саме в цій страні вже в следующем году, повідомляє Telegram-канал " Белсат ".
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Чемпіонат світу по хоккею в Білорусі під угрозою
Друга сторона, яка заздалегідь пропонує соревнованія Латвії, зробила, що вже вступила в переговорах з Міжнародним федерацією хоккея відносно того, щоб перенести чемпіонат з Білорусі в іншу сторону.
Старт чемпіонату запланований 21 травня. Президент Міжнародної федерації хоккея на льду Рене Фазель уважно слідує за ситуацією в Білорусі. Протягом двох років невідомо, що я вважаю стороною вікових хоккейних соревнований.
Протести в Білорусі : все, що потрібно знати
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня кілька сотенних активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не згодні з результатами виборів і вважають їх сфальсифікованими. Міжмінське повідомлення також розділяє це питання.
- Стоїть додавати, що омонівці під час жестоких розмов мирних активістів застосовують світло-шумові гранати, резинові пулі та водомети.
- Покажіть будь-які наміри ідей на переговорах з протестуючими і здатними дипломатичним рішенням конфлікту Лукашенко не проявляє.
- Лукашенко собрав свій антимайдан. На його бюджетників свазили з усіма білорусами. Підтримати Лукашенко пришли якобі 70 тисяч людей.
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