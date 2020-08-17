Латвия и Беларусь официально должны принимать чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Но из-за массовых протестов Латвия начала переговоры о переносе соревнований из Беларуси в другую страну.

Останній союз, який відбувається на території Теорії Білорусі, що дав поштовх для сомнень, можливо, зможе провести чемпіонат світу по хоккею саме в цій страні вже в следующем году, повідомляє Telegram-канал " Белсат ".

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Чемпіонат світу по хоккею в Білорусі під угрозою

Друга сторона, яка заздалегідь пропонує соревнованія Латвії, зробила, що вже вступила в переговорах з Міжнародним федерацією хоккея відносно того, щоб перенести чемпіонат з Білорусі в іншу сторону.

Старт чемпіонату запланований 21 травня. Президент Міжнародної федерації хоккея на льду Рене Фазель уважно слідує за ситуацією в Білорусі. Протягом двох років невідомо, що я вважаю стороною вікових хоккейних соревнований.

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