Чемпіонат світу з хокею 2021 року під загрозою зриву. Латвія та Білорусь можуть не приймати престижні змагання, яке рішення прийме Міжнародна федерація хокею (IIHF) наразі невідомо.

Обидві країни розглядають питання щодо відмови від чемпіонату світу, інформує Leta.

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Під загрозою зриву

Раніше повідомлялось, що Латвія просить IIHF не проводити чемпіонат у Білорусі через масові протести, а перенести його у іншу країну.

Якщо федерація відмовиться забирати проведення хокейних змагань з цієї країни, тоді Латвія може сама відмовитись та не приймати ці змагань.

У IIHF заявили, що пильно стежать за ситуацією у Білорусі та поки не будуть вносити корективи у чемпіонат світу 2021 року. Підкреслимо, що змагання мають відбуватись з 21 травня до 6 черня 2021 року. Протягом двох тижнів буде відомо, чи прийматиме країна провідні хокейні змагання.

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