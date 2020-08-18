Чемпіонат світу з хокею під загрозою: Латвія може відмовитись від проведення змагань
Чемпіонат світу з хокею 2021 року під загрозою зриву. Латвія та Білорусь можуть не приймати престижні змагання, яке рішення прийме Міжнародна федерація хокею (IIHF) наразі невідомо.
Обидві країни розглядають питання щодо відмови від чемпіонату світу, інформує Leta.
До теми: Білорусь може втратити чемпіонат світу з хокею через масові протести
Під загрозою зриву
Раніше повідомлялось, що Латвія просить IIHF не проводити чемпіонат у Білорусі через масові протести, а перенести його у іншу країну.
Якщо федерація відмовиться забирати проведення хокейних змагань з цієї країни, тоді Латвія може сама відмовитись та не приймати ці змагань.
У IIHF заявили, що пильно стежать за ситуацією у Білорусі та поки не будуть вносити корективи у чемпіонат світу 2021 року. Підкреслимо, що змагання мають відбуватись з 21 травня до 6 черня 2021 року. Протягом двох тижнів буде відомо, чи прийматиме країна провідні хокейні змагання.
Протести у Білорусі: головне
- Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.
- Мирних демонстрантів почали бити та затримувати ОМОНівці.
- За тиждень понад тисяча людей були поранені. Більше, ніж 7 тисяч – затримали.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не планує до того часу, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- 16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли приблизно 400 тисяч людей.
- Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.