Вони поділені на шість груп по чотири учасники. У плей-оф вийдуть по два лідери з кожного квартету та чотири найкращі команди, які посядуть треті місця.

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Хто покаже матчі збірної України

Підопічні Олександра Косенка потрапили у групу C. Суперниками "синьо-жовтих" стануть Аргентина, Ангола й Афганістан.

Повідомляється, що всі матчі мундіалю-2024, включно із поєдинками національної збірної України, транслюватимуться ексклюзивно на телеканалах Суспільного. Вони будуть доступні на таких платформах:

Супутникові канали Суспільне Спорт

Місцеві телеканали Суспільного мовлення

Діджитал-платформа Суспільне Спорт

Ютуб-канал Суспільне Спорт

Кожен матч "синьо-жовтих" оглядатиметься в передматчевій студії. Перше включення відбудеться 15 вересня у перерві гри Афганістан – Ангола, яка розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Довідка. Першим матчем чемпіонату світу-2024 стане зустріч Хорватії та Таїланд. Вона розпочнеться 14 вересня о 13.00.

Нагадаємо, що збірна України розпочне свій шлях на турнірі 15 вересня з поєдинку проти Аргентини о 18:00.