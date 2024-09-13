Анонс чемпионата мира по футзалу: чего ждать от Украины на Мундиале в Узбекистане

Сборная Украины поедет уже на шестой свой шестой чемпионат мира по футзалу. Наша команда среди главных претендентов на титул, но шансы не такие уж и большие.

Уже в субботу, 14 сентября, в Узбекистане стартует чемпионат мира-2024 по футзалу. Среди 24-х участников соревнования будет и сборная Украины. 24 Канал рассказывает самое интересное о футзальном Мундиале.

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Украина на ЧМ

Украина уже в шестой раз вышла на ЧМ за свою историю. Лучшим показателем стало четвертое место в 1996 году. В свою очередь с 2004 по 2016 годы "сине-желтые" не пропустили ни одного соревнования, но дальше четвертьфинала не добирались.

Прошлый турнир в 2021-м наша команда пропустила из-за проваленного отбора, но теперь смогла исправиться. В основном раунде квалификации Украина оставила позади Нидерланды и Косово.

А в элит-раунде "сине-желтые" вырвали победу в группе с Польшей, Сербией и Бельгией. Решающей стала дуэль с нашими соседями в последнем туре. Счет 5:3 в Лодзи вывел нашу сборную на первое место и подарил путевку на Мундиаль.

В топ-тройку лучших бомбардиров всего европейского отбора попал украинец Игорь Корсун, на его счету 11 мячей. На четыре гола меньше (7) забил Даниил Абакшин.

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К слову, поляки попали в стыковые игры, где уступили Хорватии. Кроме балканцев и нашей команды, от Европы на ЧМ поехали Казахстан, Франция, Испания, Португалия и Нидерланды.

Формат и состав групп

Во время жеребьевки групповой стадии Украина была посеяна во второй корзине. Нашими соперниками по группе стали Аргентина, Афганистан и Ангола. Полный состав групп выглядит так:

ГРУППА А

Узбекистан

Нидерланды

Парагвай

Коста-Рика ГРУППА B

Бразилия

Куба

Хорватия

Таиланд ГРУППА C

Аргентина

Украина

Афганистан

Ангола ГРУППА D

Испания

Казахстан

Новая Зеландия

Ливия ГРУППА E

Португалия

Панама

Таджикистан

Марокко ГРУППА F

Иран

Венесуэла

Гватемала

Франция

Отметим, что наш соперник Аргентина является одной из четырех сборных, которые ранее выигрывали футзальный Мундиаль (в 2016-м). В свою очередь ангольцы сыграют на ЧМ лишь во второй раз, а Афганистан дебютирует на турнире.

Все чемпионы мира по футзалу:

1989 – Бразилия

– Бразилия 1992 – Бразилия

– Бразилия 1996 – Бразилия

– Бразилия 2000 – Испания

– Испания 2004 – Испания

– Испания 2008 – Бразилия

– Бразилия 2012 – Бразилия

– Бразилия 2016 – Аргентина

– Аргентина 2021 – Португалия

Матчи ЧМ-2024 пройдут на трех аренах Узбекистана – в Ташкенте, Бухаре и Андижане. Формат идентичен футбольному Евро. Команды в шести группах сыграют друг с другом по разу.

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Победители и вторые места выйдут в 1/8 финала. Также туда попадут и лучшие четыре команды из числа тех, кто займет третьи места. Далее – олимпийская система до финала, который 6 октября пройдет в столице Ташкенте.

Календарь матчей Украины на групповой стадии:

15 сентября, 18:00 . Аргентина – Украина (Ташкент)

. Аргентина – Украина 18 сентября, 15:30 . Ангола – Украина (Ташкент)

. Ангола – Украина 21 сентября, 18:00. Украина – Афганистан (Андижан)

На турнир в Узбекистане Александр Косенко вызвал 14 игроков, среди которых пятеро легионеров. Все сильнейшие представители нашей команды в строю!

ВРАТАРИ: Кирилл Цыпун, Александр Сухов, Юрий Савенко.

ЗАЩИТНИКИ: Назар Швед, Евгений Жук, Игорь Чернявский, Михаил Зварич, Игорь Корсун, Петр Шотурма.

НАПАДАЮЩИЕ: Андрей Мельник, Николай Микитюк, Ростислав Семенченко, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк



География сборной Украины по футзалу / фото УАФ

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Отметим, что эксперты не сомневаются в выходе Украины в плей-офф. Только в матче против Аргентины наша команда будет иметь немного меньше шансов на победу, но они почти равны. Против ангольцев и афганцев "сине-желтые" будут явными фаворитами.

МАТЧ 1 Х 2 Аргентина – Украина 2,10 4.55 2,66 Ангола – Украина 10,00 9,70 1,15 Украина – Афганистан 1,14 9,90 11,00

Победа Украины в группе оценивается в 2,40, тогда как Аргентины – в 1,80, а Анголы и Афганистана – аж в 15,00. Что касается претендентов на чемпионство, то Украина среди топ-8 фаворитов турнира.

Главные претенденты на триумф на ЧМ-2024 по футзалу:

Бразилия – 3,00

Португалия – 4,00

Испания – 6,00

Иран – 8,00

Аргентина – 10,00

Казахстан – 12,00

Марокко – 13,00

Узбекистан – 18,00

Украина – 21,00

Франция – 21,00

Парагвай – 30,00

Хорватия – 40,00

Где смотреть ЧМ-2024

Матчи чемпионата мира-2024 по футзалу можно будет увидеть вживую в Украине. Официальным транслятором соревнования является Суспільне мовлення. Игры Мундиаля будут доступны на следующих четырех платформах вещателя: