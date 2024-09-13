Вже у суботу, 14 вересня, в Узбекистані стартує чемпіонат світу-2024 з футзалу. Серед 24-х учасників змагання буде і збірна України. 24 Канал розповідає найцікавіше про футзальний Мундіаль.

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Україна на ЧС

Україна вже вшосте вийшла на ЧС за свою історію. Найкращим показником стало четверте місце у 1996 році. У свою чергу з 2004 по 2016 роки "синьо-жовті" не пропустили жодного змагання, але далі чвертьфіналу не діставались.

Минулий турнір у 2021-му наша команда пропустила через провалений відбір, але тепер змогла виправитись. У основному раунді кваліфікації Україна залишила позаду Нідерланди та Косово.

А у еліт-раунді "синьо-жовті" вирвали перемогу в групі з Польщею, Сербією та Бельгією. Вирішальною стала дуель з нашими сусідами в останньому турі. Рахунок 5:3 у Лодзі вивів нашу збірну на перше місце та подарував путівку на Мундіаль.

У топ-трійку найкращих бомбардирів всього європейського відбору потрапив українець Ігор Корсун, на його рахунку 11 м'ячів. На чотири голи менше (7) забив Данило Абакшин.

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До слова, поляки потрапили у стикові ігри, де поступились Хорватії. Окрім балканців та нашої команди, від Європи на ЧС поїхали Казахстан, Франція, Іспанія, Португалія та Нідерланди.

Формат та склад груп

Під час жеребкування групової стадії Україна була посіяна у другому кошику. Нашими суперниками по групі стали Аргентина, Афганістан та Ангола. Повний склад груп виглядає так:

ГРУПА А

Узбекистан

Нідерланди

Парагвай

Коста-Рика ГРУПА B

Бразилія

Куба

Хорватія

Таїланд ГРУПА C

Аргентина

Україна

Афганістан

Ангола ГРУПА D

Іспанія

Казахстан

Нова Зеландія

Лівія ГРУПА E

Португалія

Панама

Таджикистан

Марокко ГРУПА F

Іран

Венесуела

Гватемала

Франція

Відзначимо, що наш суперник Аргентина є однією з чотирьох збірних, які раніше вигравали футзальний Мундіаль (у 2016-му). У свою чергу ангольці зіграють на ЧС лише вдруге, а Афганістан дебютує на турнірі.

Всі чемпіони світу з футзалу:

1989 – Бразилія

– Бразилія 1992 – Бразилія

– Бразилія 1996 – Бразилія

– Бразилія 2000 – Іспанія

– Іспанія 2004 – Іспанія

– Іспанія 2008 – Бразилія

– Бразилія 2012 – Бразилія

– Бразилія 2016 – Аргентина

– Аргентина 2021 – Португалія

Матчі ЧС-2024 пройдуть на трьох аренах Узбекистану – в Ташкенті, Бухарі та Андіжані. Формат ідентичний до футбольного Євро. Команди у шести групах зіграють одна з одною по разу.

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Переможці та другі місця вийдуть в 1/8 фіналу. Також туди потраплять і найкращі чотири команди з-поміж тих, хто посяде треті місця. Далі – олімпійська система до фіналу, який 6 жовтня пройде в столиці Ташкенті.

Календар матчів України на груповій стадії:

15 вересня, 18:00 . Аргентина – Україна (Ташкент)

. Аргентина – Україна 18 вересня, 15:30 . Ангола – Україна (Ташкент)

. Ангола – Україна 21 вересня, 18:00. Україна – Афганістан (Андіжан)

На турнір в Узбекистані Олександр Косенко викликав 14 гравців, серед яких п'ятеро легіонерів. Всі найсильніші представники нашої команди в строю!

ВОРОТАРІ: Кирило Ципун, Олександр Сухов, Юрій Савенко.

ЗАХИСНИКИ: Назар Швед, Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Михайло Зварич, Ігор Корсун, Петро Шотурма.

НАПАДНИКИ: Андрій Мельник, Микола Микитюк, Ростислав Семенченко, Данило Абакшин, Артем Фаренюк



Географія збірної України з футзалу / фото УАФ

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Відзначимо, що експерти не сумніваються у виході України в плей-оф. Лише в матчі проти Аргентини наша команда матиме трохи менше шансів на перемогу, але вони майже рівні. Проти ангольців та афганців "синьо-жовті" будуть явними фаворитами.

МАТЧ 1 Х 2 Аргентина – Україна 2,10 4.55 2,66 Ангола – Україна 10,00 9,70 1,15 Україна – Афганістан 1,14 9,90 11,00

Перемога України в групі оцінюється у 2,40, тоді як Аргентини – у 1,80, а Анголи та Афганістану – аж у 15,00. Що стосується претендентів на чемпіонство, то Україна серед топ-8 фаворитів турніру.

Головні претенденти на тріумф на ЧС-2024 з футзалу:

Бразилія – 3,00

Португалія – 4,00

Іспанія – 6,00

Іран – 8,00

Аргентина – 10,00

Казахстан – 12,00

Марокко – 13,00

Узбекистан – 18,00

Україна – 21,00

Франція – 21,00

Парагвай – 30,00

Хорватія – 40,00

Де дивитися ЧС-2024

Матчі чемпіонату світу-2024 з футзалу можна буде побачити наживо в Україні. Офіційним транслятором змагання є Суспільне мовлення. Ігри Мундіалю будуть доступні на наступних чотирьох платформах мовника: