Германия разгромила Армению, Испания смяла Грузию: результаты отбора на ЧМ-2022 – видео
Источник:24 канал
Отборочный цикл на чемпионат мира 2022 года в Катаре продолжился в воскресенье, 5 сентября. Результаты и видеообзор всех матчей в материале Спорт 24.
Беларусь – Уельс 2:3
Голы: Лисакович, 29 (пен.), Седько, 30 – Бэйл, 5 (пен.), 69 (пен.), 90+3
Беларусь – Уельс видеообзор
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Албания – Венгрия 1:0
Гол: Броха, 87
Албания – Венгрия видеообзор
Англия – Андорра 4:0
Голы: Лингард, 18, 78, Кейн, 72, Ска, 85
Англия – Андорра видеообзор
Болгария – Литва 1:0
Гол: Чочев, 82
Удаление: Михайлов, 82 (Болгария)
Болагрия – Литва видеообзор
Исландия – Северная Македония 2:2
Голы: Бьярнасон, 78, Гудйонсен, 84 – Велкоски, 12, Алиоски, 54
Исландия – Северная Македония видеообзор
Швейцария – Италия 0:0
Нереализованный пенальти: Жоржиньо, 53 (Италия)
Бельгия – Чехия 3:0
Голы: Лукаку, 8, Э. Азар, 41, Салемакерс, 65
Испания – Грузия 4:0
Голы: Гая, 14 Солер, 25, Торрес, 41, Сарабия, 63
Косово – Греция 1:1
Голы: Мурики, 90+2 – Дувикас, 45+2
Германия – Армения 6:0
Голы: Гнабри, 6, 15, Ройс, 35, Вернер, 45, Хофманн, 52, Адееми, 90+1
Румыния – Лихтенштейн 2:0
Голы: Тошка, 11, Маня, 18
Сан-Марино – Польша 1:7
Голы: Нанни, 48 – Левандовский, 5, 21, Свидерский, 16 Линетти, 44, Букса, 67, 90+2, 90+4