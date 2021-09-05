Германия разгромила Армению, Испания смяла Грузию: результаты отбора на ЧМ-2022 – видео

5 сентября 2021 , 22:08
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Источник:

24 канал

Отборочный цикл на чемпионат мира 2022 года в Катаре продолжился в воскресенье, 5 сентября. Результаты и видеообзор всех матчей в материале Спорт 24.

Беларусь – Уельс 2:3

Голы: Лисакович, 29 (пен.), Седько, 30 – Бэйл, 5 (пен.), 69 (пен.), 90+3

Беларусь – Уельс видеообзор

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Албания – Венгрия 1:0

Гол: Броха, 87

Албания – Венгрия​ видеообзор

Англия – Андорра 4:0

Голы: Лингард, 18, 78, Кейн, 72, Ска, 85

Англия – Андорра видеообзор

Болгария – Литва 1:0

Гол: Чочев, 82
Удаление: Михайлов, 82 (Болгария)

Болагрия – Литва видеообзор

Исландия – Северная Македония 2:2

Голы: Бьярнасон, 78, Гудйонсен, 84 – Велкоски, 12, Алиоски, 54

Исландия – Северная Македония видеообзор

Швейцария – Италия 0:0

Нереализованный пенальти: Жоржиньо, 53 (Италия)

Бельгия – Чехия 3:0

Голы: Лукаку, 8, Э. Азар, 41, Салемакерс, 65

Испания – Грузия 4:0

Голы: Гая, 14 Солер, 25, Торрес, 41, Сарабия, 63

Косово – Греция 1:1

Голы: Мурики, 90+2 – Дувикас, 45+2

Германия – Армения 6:0

Голы: Гнабри, 6, 15, Ройс, 35, Вернер, 45, Хофманн, 52, Адееми, 90+1

Румыния – Лихтенштейн 2:0

Голы: Тошка, 11, Маня, 18

Сан-Марино – Польша 1:7

Голы: Нанни, 48 – Левандовский, 5, 21, Свидерский, 16 Линетти, 44, Букса, 67, 90+2, 90+4

Автор: Михайло Гема