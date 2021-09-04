Финляндия – Казахстан 1:0
Гол: Похьянпало, 60
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Сербия – Люксембург 4:1
Голы: Митрович, 22, 35, Шано, 80( авт.), Миленкович, 90+6 – Тилль, 77
Удаление: Жерсон (Люксембург), 90+5
Ирландия – Азербайджан 1:1
Голы: Даффи, 87 – Махмудов, 45+1
Латвия – Норвегия 0:2
Голы: Холанд, 20 (пен.), Эльюнусси, 66
Кипр – Россия 0:2
Голы: Ерохин, 6, Жемалетдинов, 55
Словения – Мальта 0:1
Гол: Ловрич, 45 (пен.)
Гибралтар – Турция начало в 21:45
Израиль – Австрия начало в 21:45
Нидерланды – Черногория начало в 21:45
Словакия – Хорватия начало в 21:45
Украина – Франция начало в 21:45
Фарерские острова – Дания начало в 21:45
Шотландия – Молдова начало в 21:45