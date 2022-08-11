Особые цвета новой формы Эвертона
Клуб Миколенко представил третий комплект формы на сезон-2022/2023. Техническим спонсором стала датская компания Hummel.
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На желто-синей форме вместо клубного герба изображена Башня принца Руперта – башня в районе Эвертона города Ливерпуль, прежде всего известная как символ клуба. Также контуры башни расположены в нижней части футболки.
Эта форма вдохновлена формой, в которой Эвертон играл в 1990 – 1992 годах.
Вратарская форма выполнена в тонах мандарина с золотыми и чёрными вставками.
Яркое видео представление
Как Эвертон сыграл с Динамо
- Ливерпульская команда предложила Динамо провести благотворительный матч на "Гудисон Парк". Для Виталия это была первая встреча с бывшим клубом.
- Миколенко был капитаном "ирисок" в матче против "бело-синих". Эвертон победил Динамо со счётом 3:0.
- В конце матча на поле вышел активно и помогавший Украине фанат "ирисок", он забил пенальти в ворота киевлян.
- Мужчина первых дней полномасштабной войны в Украине против россии волонтерил для украинских беженцев. В частности, он развозил еду.
- Болельщик уверенно пробил в угол ворот Дениса Бойко и на эмоциях упал на колени во время празднования гола. Вся команда Эвертона подошла к фанату, чтобы поздравить с голом.
- Напомним, что Виталий выступает за Эвертон с января 2022 года. За его трансфер "ириски" заплатили 23,5 миллиона евро Динамо.