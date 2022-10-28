Причиною для погроз зі сторони ФІФА стали висловлювання міністра молоді та спорту Тунісу Кемаля Дегіша щодо можливості розпуску федеральних відомств з різних дисциплін. У ФІФА в цьому вбачають погрози саме Туніській футбольній асоціації. Ці заяви були розцінені як спроба втручання міністерства у справи футбольної асоціації.

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ФІФА направила лист в Туніс, де нагадала про заборону політичного втручання у діяльність футбольних асоціацій.

"У зв’язку з цим ми хотіли б нагадати вам, що асоціації-члени ФІФА юридично зобов’язані вести свої справи незалежно та без неналежного впливу третіх сторін. Будь-яке недотримання цих зобов’язань може призвести до накладення санкцій відповідно до законів ФІФА, включаючи призупинення діяльності відповідної асоціації", – йдеться в листі ФІФА.

Якщо ФІФА таки вирішить вдатися до настільки радикального кроку, то туніські клуби будуть недопущені до міжнародних матчів. Та найбільше від цього постраждає збірна Тунісу. Адже її відсторонять від участі в чемпіонаті світу 2022 в Катарі.

Туніс потрапив до групи D разом із Данією, Австралією та Францією.

Іран теж вимагають дискваліфікувати

Варто зазначити, що ФІФА сама відреагувала на ситуацію у Тунісі після слів тамтешнього міністра. Але поки ніяк не відреагувала на звернення від активістів з Ірану. Вони вимагають відсторонити Іранську футбольну асоціацію від міжнародної діяльності через втручання влади у футбольні справи. У тому числі дискваліфікувати збірну Ірану з ЧС-2022.

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Як приклад наводиться той факт, що в Ірані жінкам заборонили відвідувати футбольні матчі на стадіоні після вказівки влади. Це є тим самим порушенням, коли влада втручається у футбольну діяльність. Окрім того, це не співпадає з тими цінностями, які пропагує ФІФА, у тому числі щодо рівності.

Це звернення до ФІФА підписало чимало активістів та підтримали гравці збірної Ірану. Але у ФІФА поки не коментують це звернення.

ФІФА не вперше дискваліфіковує національні збірні

Хоча ФІФА має чималий досвід дискваліфікації національних асоціацій та заборону на міжнародні матчі для збірних та клубів. Для прикладу, у 2021 році через втручання влади Чаду у роботу місцевої федерації футболу, ФІФА вирішила дискваліфікувати національні збірні цієї країни від участі в офіційних матчах. Тоді ж аналогічне покарання отримав і Пакистан, де у незаконний спосіб були змінені керівники місцевої федерації.