Улицы переполнены, люди скандируют от счастья: как Аргентина празднует победу на ЧМ-2022

В ожесточенном матче против Франции сборная Аргентины завоевала свою третью в истории победу на Чемпионате мира. На улицах столицы страны сейчас настоящий национальный праздник.

Тысячи футбольных фанатов в прямом эфире наблюдали за своей сборной. После триумфа своей сборной, аргентинцы начали празднование на улицах города, сообщает 24 канал. Подходящие кадры публикуют очевидцы в сети.

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Праздник на улице Буэнос-Айреса

Громко на улицах столицы Аргентины было еще от последнего гола Лионеля Месси. Люди не сдерживали свои эмоции, ведь матч был очень напряженным.

Реакция болельщиков на победный гол Месси: смотрите видео

Когда сборная Аргентины в третий раз в истории одержала победу на чемпионате мира, люди кричали от счастья. Тысячи футбольных фанатов скандировали на улицах столицы.

Реакция фанатов на победу сборной: смотрите видео

А потом на улицах начались массовые гуляния – люди скандируют и танцуют, все проезжающие мимо толпы автомобили – сигналят. Кто-то зажигает петарды, кто-то поливает всех водой или пивом.

Празднование в Буэнос-Айресе: смотрите видео

Да и просто для понимания, насколько сейчас громко на улицах аргентинской столицы.

Аргентина празднует победу на ЧМ-2022: смотрите видео