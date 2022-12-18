Тисячі футбольних фанатів у прямому етері спостерігали за грою своєї збірної. Після тріумфу своєї збірної, аргентинці почали святкування на вулицях міста, повідомляє 24 канал. Відповідні кадри публікують очевидці у мережі.

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Свято на вулиці Буенос-Айреса

Гучно на вулицях столиці Аргентини було ще від останнього голу Ліонеля Мессі. Люди не стримували своїх емоцій, адже матч був дуже напруженим.

Реакція вболівальників на переможний гол Мессі: дивіться відео

Коли збірна Аргентини втретє в історії здобула перемогу на чемпіонаті світу, люди кричали від щастя. Тисячі футбольних фанів скандували на вулицях столиці.

Реакція фанатів на перемогу збірної: дивіться відео

А потім на вулицях почалися масові гуляння – люди скандують та танцюють, усі автомобілі, які проїжджають повз натовп – сигналять. Хтось запалює петарди, хтось поливає усіх водою або й пивом.

Святкування у Буенос-Айресі: дивіться відео

Ну й просто для розуміння, наскільки зараз гучно на вулицях аргентинської столиці.

Аргентина святкує перемогу на ЧС-2022: дивіться відео