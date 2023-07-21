А как же бойкот: украинки заявились на чемпионат мира по фехтованию в одни соревнования с россиянами

Федерация фехтования Украины собиралась бойкотировать турниры, чтобы не пересекаться со спортсменами из стран-агрессорок. Однако, похоже, что позиция организация изменилась.

С началом полномасштабной войны России против Украины, Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Впрочем, через год позиция начала меняться.

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МОК разрешил допустить представителей стран-террористок в нейтральном статусе. После этого Кабмин Украины издал указ о запрете для украинцев выступать в одних соревнованиях.

Поэтому наша сборная по фехтованию не собиралась в полном составе ехать на чемпионат мира-2023, который 23 июля стартует в Милане. В четырех из шести индивидуальных турнирах примут участие фехтовальщики из России и Беларуси.

Впрочем, в последний день регистрации украинки таки появились в заявках на соревнования, где будут участвовать россиянки. В женском турнире на шпагах выступят Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко, Влада Харькова и Дарья Варфоломеева.

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Это идет в разрез с позицией министерства молодежи и спорта. Оно угрожало лишать национального статуса федерации, которые отправят украинцев на одни соревнования с россиянами или белорусами.

Напомним, что чемпионат мира по фехтованию является одним из основных отборочных соревнований на Олимпиаду-2024. Пока что МОК не объявлял свою позицию по допуску спортсменов из России и Беларуси на Игры в Париже.