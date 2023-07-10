Денис Борейко был мастером спорта международного класса по фехтованию, чемпионом Украины, призером юношеского чемпионата Европы. На чемпионате мира среди юниоров завоевал серебряную награду.

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В Днепре стал одним из основателей и первым тренером фехтовального клуба "Liberte".

С первых дней полномасштабного вторжения России помогал ВСУ и территориальной обороне в Днепре. В марте 2022 года пошел добровольцем в силы обороны. Был младшим лейтенантом.

Погиб 3 июля 2023 года. Ему навсегда останется 34 года.

Похороны пройдут 13 июля на Краснопольском кладбище Днепра.