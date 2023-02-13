С дебютантом чемпионата мира: кто будет бежать мужскую индивидуальную гонку в Оберхофе
Источник:Суспильне Спорт
Сборная Украины по биатлону объявила стартовый лист на мужскую индивидуальную гонку. Украинцы выступят обновленным составом.
Программу второй соревновательной недели на чемпионате мира-2023 по биатлону откроет индивидуальная мужская гонка. Однако Украина выступит в ней не самым сильным составом.
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Насыко дебютирует на ЧМ-2023
Тренерский штаб "сине-желтых" решил предоставить отдых капитану сборной Украины Дмитрию Пидручному, который только в декабре перенес операцию на мениске. Старший тренер команды Юрай Санитра рассчитывает на помощь Дмитрия в одиночном миксте.
Лидера сборной в стартовом листе заменит дебютант мировых соревнований Дмитрий Насыко. Кроме него, на старт индивидуалки выйдут Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.
Стартлист Украины на индивидуальную гонку чемпионата мира
- 5. Антон Дудченко
- 57. Артем Прима
- 81. Богдан Цымбал
- 100. Денис Насико
Напомним, что на чемпионате мира-2023 в Оберхофе мужчины сборной Украины дважды попадали в топ-10. В спринте Дмитрий Пидручный попал в цветочную церемонию (5 место), а в персьюте занял восьмое место.