С дебютантом чемпионата мира: кто будет бежать мужскую индивидуальную гонку в Оберхофе

Сборная Украины по биатлону объявила стартовый лист на мужскую индивидуальную гонку. Украинцы выступят обновленным составом.

Программу второй соревновательной недели на чемпионате мира-2023 по биатлону откроет индивидуальная мужская гонка. Однако Украина выступит в ней не самым сильным составом.

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Насыко дебютирует на ЧМ-2023

Тренерский штаб "сине-желтых" решил предоставить отдых капитану сборной Украины Дмитрию Пидручному, который только в декабре перенес операцию на мениске. Старший тренер команды Юрай Санитра рассчитывает на помощь Дмитрия в одиночном миксте.

Лидера сборной в стартовом листе заменит дебютант мировых соревнований Дмитрий Насыко. Кроме него, на старт индивидуалки выйдут Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Стартлист Украины на индивидуальную гонку чемпионата мира

5. Антон Дудченко

57. Артем Прима

81. Богдан Цымбал

100. Денис Насико

Мужская индивидуальная гонка состоится 14 февраля и начнется в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, что на чемпионате мира-2023 в Оберхофе мужчины сборной Украины дважды попадали в топ-10. В спринте Дмитрий Пидручный попал в цветочную церемонию (5 место), а в персьюте занял восьмое место.