Програму другого змагального тижня на чемпіонаті світу-2023 з біатлону відкриє чоловіча індивідуальна гонка. Проте Україна виступить у ній не найсильнішим складом.

До теми Чемпіонат світу з біатлону 2023: календар гонок

Насика дебютує на ЧС-2023

Тренерський штаб "синьо-жовтих" вирішив надати відпочинок капітану збірної України Дмитру Підручному, який лише у грудні переніс операцію на меніску. Старший тренер команди Юрай Санітра розраховує на допомогу Дмитра у одиночному міксті.

Лідера збірної у стартовому листі замінить дебютант світових змагань Дмитро Насика. Крім нього, на старт "індивідуалки" вийдуть Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Стартлист України на індивідуальну гонку чемпіонату світу

  • 5. Антон Дудченко
  • 57. Артем Прима
  • 81. Богдан Цимбал
  • 100. Денис Насико

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2023 в Обергофі чоловіки збірної України двічі потрапляли в топ-10. У спринті Дмитро Підручний потрапив до квіткової церемонії (5 місце), а у персьюту зайняв восьме місце.