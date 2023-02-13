Програму другого змагального тижня на чемпіонаті світу-2023 з біатлону відкриє чоловіча індивідуальна гонка. Проте Україна виступить у ній не найсильнішим складом.

До теми Чемпіонат світу з біатлону 2023: календар гонок

Насика дебютує на ЧС-2023

Тренерський штаб "синьо-жовтих" вирішив надати відпочинок капітану збірної України Дмитру Підручному, який лише у грудні переніс операцію на меніску. Старший тренер команди Юрай Санітра розраховує на допомогу Дмитра у одиночному міксті.

Лідера збірної у стартовому листі замінить дебютант світових змагань Дмитро Насика. Крім нього, на старт "індивідуалки" вийдуть Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Стартлист України на індивідуальну гонку чемпіонату світу

5. Антон Дудченко

57. Артем Прима

81. Богдан Цимбал

100. Денис Насико

Важливо! Чоловіча індивідуальна гонка відбудеться 14 лютого і розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2023 в Обергофі чоловіки збірної України двічі потрапляли в топ-10. У спринті Дмитро Підручний потрапив до квіткової церемонії (5 місце), а у персьюту зайняв восьме місце.