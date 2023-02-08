У змішаній естафеті Україну представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Це вперше команда виступила таким складом. До цього Антон Дудченко ніколи не виступав у змішаній естафеті на рівні чемпіонату чи кубка світу. А Дмитро Підручний лише нещодавно повернувся до виступів після тривалого відновлення після травми та операції.

До теми Чемпіонат світу з біатлону: календар гонок

В змішаній естафеті на чемпіонаті світу біатлоністи долали по шість кілометрів кожен. Перші два етапи були жіночі, два наступні – чоловічі.

Як виступила Україна

Першою з українок стартувала Анастасія Меркушина. На трасі вона показала помірний темп, але відзначилася влучною стрільбою. Перший вогневий рубіж вона закрила чисто. Але на трасу вийшла 15-ю з відставанням в 15 секунд від лідерів.

Під час стрільби стоячи Меркушина теж не промахнулася жодного разу. І навіть змогла повернутися на трасу на 13-у місці. От тільки цього разу відставання від лідерів становило вже 43 секунди. А естафету передала вже 15-ю з відставанням у понад хвилину.

Юлія Джима зуміла покращити позицію української збірної. І знову все завдяки чистій стрільбі на першому вогневому рубежі. На трасу вона вийшла 10-ю і йшла в темпі лідерів.

А от на стрільбі стоячи Джима таки використала один додатковий патрон. На місце команди це не вплинуло, але зросло відставання від лідерів.

Дмитро Підручний, якому Джима передала естафету, стрільбою не вразив. Але темп зумів втримати. Якщо на першій стрільбі він допустив лише один промах, то вже стоячи був змушений використати одразу три додаткові патрони.

Антон Дудченко зумів втримати українців на десятому місці. Хоча міг і поборотися за вищі місця. Але по одному промаху на кожній стрільбі не дали це зробити.

Хто переміг на першій гонці ЧС з біатлону 2023

Збірна Норвегії показала, що їй в цьому сезоні немає рівних в біатлоні. Хоча Інгрід-Ланнмарк Тандреволл після першої стрільби відправилася на одне коло штрафу. Але її партнери по команді показали просто неймовірну роботу як на трасі, так і стрільбі. Хоча Італія була близька до того, щоб вибороти перше місце. Але Томмазо Джакомель не зумів нав'язати боротьбу Йоганнесу Бьо. Тож збірна Норвегії захистила свій чемпіонський титул.

Результати змішаної естафети

1. Норвегія (1+9) 1:04:41.9

2. Італія (0+6) +11.6

3. Франція (0+9) +55.9

4. Австрія (0+3) +59.2

5. Чехія (0+7) +1:09.4

6. Німеччина (1+9) +1:26.5

...

10. Україна (0+7) +2:45,3