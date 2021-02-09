Чемпіонат світу з біатлону у Поклюці відбудеться без глядачів
Біатлоністи могли виступити на чемпіонаті світу у Поклюці (Словенія) із частково заповненими трибунами. Однак місцева влада категорично заборонила проводити змагання з глядачами.
Головний старт біатлонного сезону розпочинається вже 10 лютого. Провідні біатлоністи могли вперше у сезоні відчути у змішаній естафеті реальну підтримку з трибун, але не судилось. Словенська влада заборонила організаторам змагань впускати глядачів на стадіон.
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Без підтримки
Організатори розглядали три варіанти допущення біатлонних фанатів на арену.
- продаж квитків на всі вільні місця (до 12 тисяч)
- обмеження кількості глядачів до 3500 на одну гонку
- обмеження кількості глядачів до 500 на одну гонку
Але пандемія коронавірусу у Словенії не дозволила втілити у реальність бодай один зі сценаріїв. За два місяці до старту епідеміологічна ситуація у Європі погіршилась, тому організатори відразу відкинули два з трьох варіантів. Залишився лише план із обмеження кількості глядачів до 500 на одну гонку та вже навіть стартував продаж квитків. Однак 5 лютого організаційний комітет змагань повідомив, що глядачів на змагання не пускатимуть.
Склад збірної України на чемпіонат світу у Поклюці
Жінки: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Дарія Блашко.
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко.
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