Непревзойденная Симон: француженка выиграла третье золото подряд, Дмитренко снова лучшая украинка

В чешском Нове-Место в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. Лучшая среди украинок Кристина Дмитренко финишировала 26-й.

11 февраля женской гонкой преследования продолжился чемпионат мира по биатлону, проходящий в чешском Нове-Место. Украинским биатлонисткам не удалось забежать в топ-25, пишет 24 Канал.

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Симон не дает соперницам шансов на золотую награду

Лучшей в составе сборной Украины, как и в спринте, стала Кристина Дмитренко. 24-летняя спортсменка не закрыла суммарно четыре мишени и финишировала 26-й.

Несколько хуже выступили Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Все трое, как и Дмитренко, пробежали по четыре круга штрафа, однако на финише они показали результаты за пределами топ-30.

Золотую медаль в третьей гонке подряд выиграла француженка Жюлья Симон. Вице-чемпионкой мира стала итальянка Лиза Виттоцци, а бронзовую награду получила еще одна представительница Франции Жустин Бреза-Буше.

Результаты женской гонки преследования

1. Жюлья Симон (0+1+0+0) 29:54,8

2. Лиза Виттоцци (0+0+0+1) +46,3

3. Жюстин Бреза-Буше (0+1+2+1) +49,3

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26. Кристина Дмитренко (2+0+1+1) +3:46,7

35. Юлия Джима (2+1+1+0) +4:39,0

36. Анастасия Меркушина (1+1+0+2) +4:51,2

45. Ирина Петренко (2+1+1+0) +5:30,7

Следующей дисциплиной чемпионата мира для женщин будет индивидуальная гонка. Она состоится 13 февраля и начнется в 18:10 по Киеву.