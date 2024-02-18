18 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону, проходящего в чешском Нове-Место, состоялась женская гонка с массовым стартом. Всего в гонке приняли участие 30 лучших биатлонисток мира, среди них украинка Кристина Дмитренко.
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Две француженки на пьедестале почета
Единственная представительница Украины Кристина Дмитренко, для которой это был дебютный в карьере масстарт на чемпионате мира, сделала суммарно три промаха на огневых рубежах и финишировала 27-й.
Золотую награду выиграла француженка Жустин Бреза-Буше, которой покорились все 20 мишеней. Вице-чемпионкой мира стала итальянка Лиза Виттоцци, которая также избежала штрафных кругов, а бронзовую награду награду получила еще одна представительница Франции Лу Жанмонно.
Результаты гонки
1. Жюстин Бреза-Буше (0+0+0+0+0) 34:37,2
2. Лиза Виттоцци (0+0+0+0+0) +31,2
3. Лу Жанмонно (1+0+0+0+0) +56,7
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27. Кристина Дмитренко (1+0+1+1) +4:17,9