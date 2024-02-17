17 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону, проходящего в чешском Нове-Место, состоялась мужская эстафета. Всего в гонке приняли участие 24 команды, в том числе и сборная Украины, пишет 24 Канал.

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Украина провалила мужскую эстафету на чемпионате мира

Украинская команда была представлена Артемом Примой, Дмитрием Пидручным, Денисом Насиком и Антоном Дудченко. На четырех "сине-желтые" использовали 11 запасных патронов, а Насыко пробежал еще и круг штрафа. Как следствие, 13-е место на финише.

Чемпионами мира стали шведы, которые избежали штрафных кругов. Серебряные и бронзовые награды завоевали соответственно команды Норвегии и Франции.

Результаты мужской эстафеты

1. Швеция (0+9) 1:16:22,6

2. Норвегия (4+11) +11,1

3. Франция (3+13) +12,8

4. Германия (1+8) +51,6

5. США (0+8) +1:22,2

6. Италия (1+11) +1:44,1

...

13. Украина (1+11) +3:43,7

Стоит знать. Чемпионат мира продолжится 18 февраля двумя масстартами. Старт женской гонки запланирован на 15:15, мужская начнется в 17:30 по Киеву.