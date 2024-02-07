Избежали штрафных кругов: Украина – седьмая в смешанной эстафете на чемпионате мира

В чешском Нове-Место смешанной эстафетой стартовал чемпионат мира по биатлону. Чемпионами мира стали французские биатлонисты.

7 февраля в рамках чемпионата Европы по биатлону, проходящего в чешском Нове-Место, состоялась классическая смешанная эстафета. Всего в гонке приняли участие 25 команд, в том числе и сборная Украины, пишет 24 Канал.

Читайте также Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2024 по биатлону

Французы стали чемпионами мира в смешанной эстафете

Украинская команда была представлена Артемом Примой, Дмитрием Пидручным, Юлией Джимой и Ириной Петренко. Украинцы смогли избежать штрафных кругов, однако побороться за медали не сумели.

Прима на первом этапе использовал четыре запасных патрона и передал эстафету 9-м, с отставанием в 48 секунд от лидеров. Пидручный одну позицию отыграл, однако проигрыш увеличился до полутора минут.

На заключительных этапах, которые бежали женщины, украинкам Джими и Петренко удалось отыграть еще по одной позиции. Ирина финишировала седьмой, проиграв победителям гонки 2 минуты и 48 секунд. На четырех украинские биатлонисты использовали восемь запасных патронов.

Чемпионами мира стали французы. Серебряные награды завоевала сборная Норвегии, а в борьбе за "бронзу" Швеция опередила Швейцарию.

Результаты гонки

1. Франция (1+9) 1:09:24,4

2. Норвегия (0+8) +45,2

3. Швеция (0+10) +1:01,7

4. Швейцария (0+3) +1:02,9

5. Германия (1+9) +1:30,9

6. Австрия (0+7) +2:30,5

7. Украина (0+8) +2:48,8

Чемпионат мира продолжится 9 февраля женским спринтом. Старт гонки запланирован на 18:20.