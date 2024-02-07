7 лютого в межах чемпіонату Європи з біатлону, що проходить у чеському Нове-Мєсто, відбулася класична змішана естафета. Усього в гонці взяли участь 25 команд, у тому числі й збірна України, пише 24 Канал.

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Французи стали чемпіонами світу в змішаній естафеті

Українська команда була представлена Артемом Примою, Дмитром Підручним, Юлією Джимою та Іриною Петренко. Українці змогли уникнути штрафних кіл, однак поборотися за медалі не зуміли.

Прима на першому етапі використав чотири запасні патрони та передав естафету 9-м, із відставанням у 48 секунд від лідерів. Підручний одну позицію відіграв, однак програш збільшився до півтори хвилини.

На заключних етапах, які бігли жінки, українкам Джимі та Петренко вдалося відіграти ще по одній позиції. Ірина фінішувала сьомою, програвши переможцям гонки 2 хвилини та 48 секунд. На чотирьох українські біатлоністи використали вісім запасних патронів.

Чемпіонами світу стали французи. Срібні нагороди здобула збірна Норвегії, а в боротьбі за "бронзу" Швеція випередила Швейцарію.

Результати гонки

1. Франція (1+9) 1:09:24,4

2. Норвегія (0+8) +45,2

3. Швеція (0+10) +1:01,7

4. Швейцарія (0+3) +1:02,9

5. Німеччина (1+9) +1:30,9

6. Австрія (0+7) +2:30,5

7. Україна (0+8) +2:48,8

Варто знати. Чемпіонат світу продовжиться 9 лютого жіночим спринтом. Старт гонки запланований на 18:20.