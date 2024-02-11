11 февраля мужской гонкой преследования продолжился чемпионат мира по биатлону, проходящий в чешском Нове-Место. Двое украинских биатлонистов забежали в топ-25, пишет 24 Канал.

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Дудченко закрыл все мишени

Лучшим в составе сборной Украины стал Дмитрий Пидручный. Капитан "сине-желтых" сделал суммарно три промаха и финишировал 23-м.

Еще один украинец Антон Дудченко стал одним из немногих участников гонки, кому удалось закрыть все 20 мишеней на огневых рубежах. После старта с 39-й позиции ему удалось закрыть топ-25.

Вторую гонку подряд все медали получили норвежские биатлонисты. Йоханнес-Тингнес Бё выиграл золотую награду, Стурла Легрейд стал вице-чемпионом мира в персьюте, а Ветле-Сьястад Кристиансен второй раз подряд довольствовался "бронзой".

Результаты мужской гонки преследования

1. Йоханнес-Тингнес Бё (1+2+0+0) 32:36,9

2. Стурла Легрейд (2+0+0+0) +28,7

3. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0+1+2) +38,5

...

23. Дмитрий Пидручный (0+1+0+2) +4:02,1

25. Антон Дудченко (0+0+0+0+0) +4:09,7.

К слову. Следующей гонкой чемпионата мира в Нове-Место будет женская индивидуальная гонка, которая состоится 13 февраля и начнется в 18:10 по Киеву.