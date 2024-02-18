Йоханнес Бё повторил рекорд Бьорндалена: результаты заключительной гонки чемпионата мира по биатлону

В чешском Нове-Место чемпионат мира по биатлону завершился гонкой с массовым стартом. Украинцы финишировали вне топ-15

18 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону, проходившего в чешском Нове-Место, состоялась мужская гонка с массовым стартом. Всего в гонке приняли участие 30 лучших биатлонистов мира, среди них двое украинцев, пишет 24 Канал.

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Украина не выиграла ни одной медали на чемпионате мира в Нове-Место

Украинцы Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный, которые с трудом квалифицировались в элитной дисциплине, не смогли забежать в топ-15. Дудченко с одним промахом финишировал 20-м, а Пидручный ошибся четыре раза и завершил гонку 27-м.

Золотую награду выиграл норвежец Йоханнес Бё. Вице-чемпионом мира стал латвиец Андрейс Расторгуевс, которому покорились все 20 мишеней, а бронзовую награду с одним промахом получил француз Кантен Фийон Майе.

Отметим, что для Йоханнеса Бё это 20-я золотая медаль чемпионатов мира. Он догнал по количеству побед на чемпионатах мира легендарного норвежца Уле Айнера Бьорндалена.

Результаты мужского масс-старта

1. Йоханнес-Тингнес Бё (1+0+0+0+0) 34:50,2

2. Андрейс Расторгуевс (0+0+0+0+0) +15,1

3. Кантен Фийон-Майе (0+0+1+0) +33,0

...

20. Антон Дудченко (0+1+0+0) +2:07,3

27. Дмитрий Пидручный (1+1+2+0) +3:48,3

Сборная Украины по биатлону второй год подряд не завоевала ни одной медали на чемпионате мира по биатлону. Последний раз украинцы получали награду главного старта сезона в 2021-м.