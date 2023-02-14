Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на ЧМ-2023, Тищенко чуть не добрался до топ-10

Норвежский биатлонист возглавил "скандинавский" подиум в индивидуалке в Обергофе. Из четырех украинцев самым успешным был Артем Тищенко, не участвовавший в соревновании.

На чемпионате мира по биатлону началась вторая часть соревнования. В понедельник в немецком Обергофе прошла индивидуальная гонка на 104 участника.

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Среди них были четверо представителей Украины. Кроме Дениса Насико, Антона Дудченко и Богдана Цымбала должен стартовать и Артем Прима. Впрочем, спортсмен заболел, что позволило принять участие в соревновании Артема Тищенко.

И именно ему подчинилась самая высокая ступенька. Тищенко прошел без промахов три огневых рубежа и занимал промежуточное 14 место перед решающей стрельбой. В итоге Артему удалось финишировать 12-м и стать лишь одним из двух биатлонистов, прошедших дистанцию без промахов.

Другие же наши спортсмены разместились на стыке четвертого и пятого десятков. Цымбал финишировал 39-ым, Насико – 40-ым. Они совершили по два промаха, тогда как Дудченко – на один больше. Его позиция – 42-я.

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Победа же досталась норвежцу Йоханнесу Бё. Благодаря чистой стрельбе на последнем круге смог опередить Стурлу Легрейда, Кантена Фийона-Майе и Себастьяна Самуэльссона.

Результаты индивидуальной гонки на ЧМ-2023 в Обергофе:

Йоханнес Бё (Норвегия) – 49:57 Стурла Легрейд (Норвегия) – 51:08 Себастьян Самуэльсон (Швеция) – 51:08 Кантен Фийон-Майе (Франция) – 51:29 Бенедикт Долль (Германия) – 52:07

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Артём Тищенко (Украина) – 54:00

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Богдан Цымбал (Украина) – 56:33 Денис Насыко (Украина) – 56:34

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