Первоочередно сборная Украины должна была выступить в мужской индивидуальной гонке ЧМ-2023 в следующем составе Артем Прима, Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Денис Насико. Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный пропускает ближайшую гонку.
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Без двух опытных биатлонистов
Лидеру "сине-желтых" дали дополнительный выходной. Биатлонист из Тернополя готовится к одиночной смешанной гонке в немецком Оберхофе. Его в четверке заменил дебютант ЧМ-2023 Денис Насико.
Однако за несколько часов до старта гонки в составе украинской команды произошла новая замена. Вместо Примы в "индивидуалке" сразится Артем Тищенко. Вроде бы у Примы простуда, которая не позволит Артему выйти на старт 20-километровой гонки.
Первым в борьбу вступит Антон Дудченко, из этой четверки наилучшие шансы на хороший результат. Последним среди украинских биатлонистов на трассу выйдет Денис Насико – 100-й стартовый номер.
Состав Украины на мужскую "индивидуалку"
5. Антон Дудченко
57. Артем Тищенко
81. Богдан Цымбал
100. Денис Насико
Впереди у поклонников биатлона еще шесть гонок чемпионата мира-2023, кроме мужской "индивидуалки": женская "индивидуалка", традиционные эстафеты, одиночная смешанная эстафета и два масс-старта.
Напомним, что ЧМ-2023 в Оберхофе продлится до 19 февраля включительно. Женский масс-старт поставит точку на ЧМ-2023.
После этого биатлонисты переезжают в чешское Новое-Место, где уже 2 марта стартует седьмой этап Кубка мира.