На чемпіонаті світу з біатлону розпочалась друга частина змагання. У понеділок в німецькому Обергофі пройшла індивідуальна гонка на 104 учасників.

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Серед них були четверо представників України. Окрім Дениса Насико, Антона Дудченка та Богдана Цимбала мав стартувати і Артем Прима. Втім спортсмен занедужав, що дозволило взяти участь у змаганні Артему Тищенку.

І саме йому підкорилась найвища сходинка. Тищенко пройшов без промахів три вогневі рубежі і займав проміжне 14 місце перед вирішальною стрільбою. У підсумку Артему вдалось фінішувати 12-им і стати лише одним з двох біатлоністів, які пройшли дистанцію без промахів.

Інші ж наші спортсмени розташувались на стику четвертого і п'ятого десятків. Цимбал фінішував 39-им, Насико – 40-им. Вони зробили по два промахи, тоді як Дудченко – на один більше. Його позиція – 42-га.

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Перемога ж дісталась норвежцю Йоханнесу Бьо. Завдяки чистій стрільбі на останньому колі зміг випередити Стурлу Легрейда, Кантена Фійона-Має та Себастьяна Самуельссона.

Результати індивідуальної гонки на ЧС-2023 в Обергофі:

Йоханнес Бьо (Норвегія) – 49:57 Стурла Легрейд (Норвегія) – 51:08 Себастьян Самуельссон (Швеція) – 51:08 Кантен Фійон-Має (Франція) – 51:29 Бенедікт Долль (Німеччина) – 52:07

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Артем Тищенко (Україна) – 54:00

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Богдан Цимбал (Україна) – 56:33 Денис Насико (Україна) – 56:34

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