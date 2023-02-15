Продожується чемпіонат світу з біатлону, де активно виступає збірна України. У вівторок наш квартет хлопців виступив у індивідуальній гонці.

До теми Йоханнес Бьо виграв індивідуальну гонку на ЧС-2023, Тищенко трохи не добрався до топ-10

Тепер же свою "індивідуалку" в Обергофі провели жінки, пише 24 канал. Українська команда складалась всього з трьох учасниць, адже Анастасія Меркушина знялась зі старту.

Основні надії були розраховані на Юлію Джиму. Втім киянка виступила явно не найкращим чином. Припустившись п'яти промахів, біатлоністка посіла 40 місце.

Це дозволило їй відібратись у масстарт. Проте такий результат став антирекордним для Юлії, адже вона ніколи так низько не опинялась за підсумками індивідуалки на ЧС. Найгіршим показником було 38 місце у 2015 році.

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Ще дві українки потрапили в останню десятку. Любов Кип'яченкова фінішувала 82-ою з вісьмома промахами, тоді як Анна Кривонос посіла 85-ту сходинку. Перемога ж дісталась шведці Ханні Еберг, яка на 10 секунд випередила співвітчизницю Лін Перссон.

Результат жіночої індивідуальної гонки на ЧС-2023 в Обергофі:

Ханна Еберг (Швеція) – 43:36 Лін Перссон (Швеція) – 43:46 Ліза Вітоцці (Італія) – 44:04 Самюела Комола (Італія) – 44:24 Жюлія Сімон (Франція) – 44:57

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Юлія Джима (Україна) – 49:21

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Любов Кип'яченкова (Україна) – 56:04

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