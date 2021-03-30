У вівторок, 30 березня, відбудеться 10 матчів у рамках відбору на чемпіонат світу з футболу 2022 року. Результати – на Спорт24.

Азербайджан – Сербія 1:2 Голи: Махмудов, 59 (пен.) – Мітровіч, 16, 81 Дивіться також Час на першу перемогу у відборі: анонс матчу Україна – Казахстан Серби на виїзді в складному поєдинку обіграли Азербайджаном 2:1 завдяки дублю Мітровіча і повернулися на перше місце. Пізніше ввечері Португалія зустрінеться з Люксембургом. Кіпр – Словенія 1:0 Гол: Піттас, 42