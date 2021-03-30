Відбір на ЧС-2022: результати матчів та відео голів 30 березня
У вівторок, 30 березня, відбудеться 10 матчів у рамках відбору на чемпіонат світу з футболу 2022 року. Результати – на Спорт24.
Джерело:24 канал
Азербайджан – Сербія 1:2
Голи: Махмудов, 59 (пен.) – Мітровіч, 16, 81
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Серби на виїзді в складному поєдинку обіграли Азербайджаном 2:1 завдяки дублю Мітровіча і повернулися на перше місце. Пізніше ввечері Португалія зустрінеться з Люксембургом.
Кіпр – Словенія 1:0
Гол: Піттас, 42
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