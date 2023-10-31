Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о проведении ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Глава мировой футбольной организации подтвердил, что ФИФА намерена провести Мундиаль-2034 в стране на Ближнем Востоке. Правда, сама организация пока не объявляла об этом.

В начале октября ФИФА объявила о хозяевах чемпионата мира-2030. В свое время на проведение претендовала и Украина, которая подавала заявку вместе с Испанией и Португалией.

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Известный хозяин ЧМ-2034

Впрочем, в итоге вместе с пиренейцами турнир примет Марокко, а еще три матча состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае в честь века Мундиаля. Такое решение фактически определило и хозяина чемпионата мира-2034.

ФИФА применяет ротацию континентов, поэтому одна и та же конфедерация может принять Мундиаль лишь раз в 12 лет. Таким образом, ЧМ-2034 будет принимать страну из Азии, поскольку в 2026 году Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике.

Известный инсайдер Фабрицио Романо обнародовал информацию, что ФИФА официально определила Саудовскую Аравию как страну-хозяйку этого Мундиаля. Журналист ссылается на слова президента организации Джанни Инфантино, хотя сайт ФИФА пока не объявлял эту информацию.

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Без альтернативы

Сообщается, что Саудовская Аравия была единственной страной, которая подала заявку на проведение чемпионата мира. Дедлайн подачи был 31 октября 2023 года. Интерес проявляли Австралия и Новая Зеландия, но в итоге они сняли свою кандидатуру.

Напомним, что только недавно чемпионат мира впервые прошел в арабской стране – ЧМ-2022 принял Катар. Тогда победу на турнире праздновала сборная Аргентины, которая в драматическом финале по пенальти одолела Францию.