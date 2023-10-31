На початку жовтня ФІФА оголосила про господарів чемпіонату світу-2030. Свого часу на проведення претендувала і Україна, яка подавала заявку разом з Іспанією та Португалією.

До теми Чемпіонату світу з футболу 2030: перемогла заявка, де була Україна

Відомий господар ЧС-2034

Втім, у підсумку разом з піренейцями турнір прийме Марокко, а ще три матчі відбудуться в Аргентині, Уругваї та Парагваї на честь століття Мундіалю. Таке рішення фактично визначило і господаря чемпіонату світу-2034.

ФІФА застосовує ротацію континентів, через що одна і та сама конфедерація може прийняти Мундіаль лише раз на 12 років. Таким чином, ЧС-2034 прийматиме країна з Азії, оскільки у 2026 році Мундіаль пройде у США, Канаді та Мексиці.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо оприлюднив інформацію, що ФІФА офіційно визначила Саудівську Аравію як країну-господарку цього Мундіалю. Журналіст посилається на слова президента організації Джанні Інфантіно, хоча сайт ФІФА поки не оголошував цю інформацію.

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Без альтернативи

Повідомляється, що Саудівська Аравія була єдиною країною, яка подала заявку на проведення чемпіонату світу. Дедлайн подачі був 31 жовтня 2023 року. Зацікавленість проявляли Австралія та Нова Зеландія, але у підсумку вони зняли свою кандидатуру.

Нагадаємо, що лише нещодавно чемпіонат світу вперше пройшов у арабській країни – ЧС-2022 прийняв Катар. Тоді перемогу на турнірі святкувала збірна Аргентини, яка у драматичному фіналі по пенальті здолала Францію.