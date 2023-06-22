Даже Роналду не помог: Украина избавилась от конкурента в борьбе за проведение ЧМ-2030

Наша ассоциация планирует провести Мундиаль в нашей стране в совместной заявке с Испанией, Португалией и Марокко. Одним из соперников планировала стать Саудовская Аравия.

Набирает обороты борьба за право проведения чемпионата мира по футболу в 2030 году. Это будет 24-й Мундиаль, который пройдет в 100-летний юбилей первого в истории ЧМ.

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Одним из хозяев турнира может стать Украина. УАФ объявила о подаче заявки вместе с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030. Позже к ней присоединилось еще и Марокко.

Также большие надежды на турнир имела и Саудовская Аравия. Страна продолжает приглашать в свой чемпионат многих звезд, первой из них зимой стал Криштиану Роналду. Более того, ожидалось, что португалец станет послом аравийской заявки.

Впрочем, похоже, что Саудовская Аравия решила отозвать свою кандидатуру. Как сообщают испанские СМИ, в арабской стране пришли к выводу, что их заявка не способна конкурировать с другими.

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В настоящее время актуальными остаются две кандидатуры. Кроме Испании, Португалии, Украины и Марокко, на проведение ЧМ-2030 претендуют четыре страны из Южной Америки:

Уругвай

Аргентина

Парагвай

Чили

Конкретно их совместная заявка считается победителем при голосовании. Добавляет интерес и тот факт, что именно в Уругвае в 1930 году состоялся первый в истории чемпионат мира по футболу. Именно "селесте" тогда и выиграли турнир в финале с Аргентиной.