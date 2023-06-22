Набирає обертів боротьба за право проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Це буде 24-ий Мундіаль, який пройде у 100-річний ювілей першого в історії ЧС.

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Одним із господарів турніру може стати Україна. УАФ оголосила про подачу заявки разом із Іспанією та Португалією на проведення ЧС-2030. Пізніше до неї доєдналось ще і Марокко.

Також великі надії на проведення турніру мала і Саудівська Аравія. Країна продовжує запрошувати у свій чемпіонат багатьох зірок, першим з них взимку став Кріштіану Роналду. Ба більше, очікувалось, що португалець стане амбасадором аравійської заявки.

Втім схоже, що Саудівська Аравія вирішила відкликати свою кандидатуру. Як повідомляють іспанські ЗМІ, у арабській країні прийшли до висновку, що їх заявка не здатна конкурувати з іншими.

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Наразі актувальними залишаються дві кандидатури. Окрім Іспанії, Португалії, України та Марокко, на проведення ЧС-2030 претендують чотири країни з Південної Америки:

Уругвай

Аргентина

Парагвай

Чилі

Саме їх спільна заявка вважається фаворитом при голосування. Додає цікавості і той факт, що саме в Уругваї у 1930-му році відбувся перший в історії чемпіонат світу з футболу. Саме "селесте" тоді і виграли турнір у фіналі з Аргентиною.