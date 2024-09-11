В Южной Америке продолжается отбор на чемпионат мира-2026. Конфедерация КОНМЕБОЛ является наименее многочисленной из всех, ведь включает в себя всего 10 стран, пишет 24 Канал.
По теме Чемпионат мира-2026: все, что надо знать о формате квалификации и финальной части
Падение фаворитов
Впрочем отбор на ЧМ здесь едва ли не самый длинный, поскольку каждая команда играет друг с другом дома и на выезде. Этой ночью, 10 сентября, состоялись игры восьмого тура квалификации на Мундиаль-2026.
Матчи подарили немало сенсаций, ведь проигрыши одновременно потерпели Аргентина и Бразилия. Действующие чемпионы мира являются лидерами отбора, однако не смогли взять очки на поле Колумбии (1:2).
Из-за травмы этот сбор пропускал Лионель Месси. Впрочем это поражение не повлияло на перспективы подопечных Скалони. А вот Бразилия продолжает переживать непростые времена.
Летом "селесао" вылетели из Копа Америка в четвертьфинале, а теперь потерпели уже четвертое поражение в восьми играх отбора. Команда Дориваля Жуниора была бессильна против Парагвая (0:1).
Все результаты 8 тура:
- Колумбия – Аргентина 1:2
- Парагвай – Бразилия 1:0
- Венесуэла – Уругвай 0:0
- Чили – Боливия 1:2
- Эквадор – Перу 1:0
Читайте также Легенда на пути к еще одному титулу: сыграет ли Месси на ЧМ-2026
Легкий формат
Из-за таких провалов бразильцы опустились аж на пятое место в квалификации, хотя обычно борются с Аргентиной за первые места. Правда, формат теперь играет на руку "пентакампеоне".
Из-за расширения количества участников на чемпионате мира прямые путевки на турнир получат шесть из 10-ти сборных КОНМЕБОЛ. Более того, еще и седьмая команда будет иметь шансы отобраться через международный плей-офф.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Аргентина
|6
|0
|2
|12-4
|18
|2
|Колумбия
|4
|4
|0
|9-5
|16
|3
|Уругвай
|4
|3
|1
|13-5
|15
|4
|Эквадор
|4
|2
|2
|6-4
|11*
|5
|Бразилия
|3
|1
|4
|9-8
|10
|6
|Венесуэла
|2
|4
|2
|6-7
|10
|7
|Парагвай
|2
|3
|3
|2-3
|9
|8
|Боливия
|3
|0
|5
|10-15
|9
|9
|Чили
|1
|2
|5
|4-12
|5
|10
|Перу
|0
|3
|5
|2-10
|3
* – с Эквадора сняли три очка
К слову, даже несмотря на смягчение отбора серьезные шансы есть у таких крепких команд как Чили и Перу. Первые уступили Боливии, а вторые – Эквадору, из-за чего остались на дне турнирной таблицы.
Напомним, что следующий чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Количество участников соревнования будет увеличено до 48-ми.
Справка. Бразилия остается единственной сборной в мире, которая до сих пор не пропустила ни один из 22-х чемпионатов мира. Команда рекордные пять раз становилась чемпионкой мира (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).