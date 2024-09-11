В Южной Америке продолжается отбор на чемпионат мира-2026. Конфедерация КОНМЕБОЛ является наименее многочисленной из всех, ведь включает в себя всего 10 стран, пишет 24 Канал.

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Падение фаворитов

Впрочем отбор на ЧМ здесь едва ли не самый длинный, поскольку каждая команда играет друг с другом дома и на выезде. Этой ночью, 10 сентября, состоялись игры восьмого тура квалификации на Мундиаль-2026.

Матчи подарили немало сенсаций, ведь проигрыши одновременно потерпели Аргентина и Бразилия. Действующие чемпионы мира являются лидерами отбора, однако не смогли взять очки на поле Колумбии (1:2).

Из-за травмы этот сбор пропускал Лионель Месси. Впрочем это поражение не повлияло на перспективы подопечных Скалони. А вот Бразилия продолжает переживать непростые времена.

Летом "селесао" вылетели из Копа Америка в четвертьфинале, а теперь потерпели уже четвертое поражение в восьми играх отбора. Команда Дориваля Жуниора была бессильна против Парагвая (0:1).

Все результаты 8 тура:

Колумбия – Аргентина 1:2

Парагвай – Бразилия 1:0

Венесуэла – Уругвай 0:0

Чили – Боливия 1:2

Эквадор – Перу 1:0

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Легкий формат

Из-за таких провалов бразильцы опустились аж на пятое место в квалификации, хотя обычно борются с Аргентиной за первые места. Правда, формат теперь играет на руку "пентакампеоне".

Из-за расширения количества участников на чемпионате мира прямые путевки на турнир получат шесть из 10-ти сборных КОНМЕБОЛ. Более того, еще и седьмая команда будет иметь шансы отобраться через международный плей-офф.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Аргентина 6 0 2 12-4 18 2 Колумбия 4 4 0 9-5 16 3 Уругвай 4 3 1 13-5 15 4 Эквадор 4 2 2 6-4 11* 5 Бразилия 3 1 4 9-8 10 6 Венесуэла 2 4 2 6-7 10 7 Парагвай 2 3 3 2-3 9 8 Боливия 3 0 5 10-15 9 9 Чили 1 2 5 4-12 5 10 Перу 0 3 5 2-10 3

* – с Эквадора сняли три очка

К слову, даже несмотря на смягчение отбора серьезные шансы есть у таких крепких команд как Чили и Перу. Первые уступили Боливии, а вторые – Эквадору, из-за чего остались на дне турнирной таблицы.

Напомним, что следующий чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Количество участников соревнования будет увеличено до 48-ми.

Справка. Бразилия остается единственной сборной в мире, которая до сих пор не пропустила ни один из 22-х чемпионатов мира. Команда рекордные пять раз становилась чемпионкой мира (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).