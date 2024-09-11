У Південній Америці продовжується відбір на чемпіонат світу-2026. Конфедерація КОНМЕБОЛ є найменш чисельною з усіх, адже включає в себе всього 10 країн, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат світу-2026: все, що треба знати про формат кваліфікації та фінальної частини

Падіння фаворитів

Втім відбір на ЧС тут ледь не найдовший, оскільки кожна команда грає одна з одною вдома та на виїзді. Цієї ночі, 10 вересня, відбулись ігри восьмого туру кваліфікації на Мундіаль-2026.

Матчі подарували чимало сенсацій, адже програшів одночасно зазнали Аргентина та Бразилія. Чинні чемпіони світу є лідерами відбору, проте не змогли взяти очки на полі Колумбії (1:2).

Через травму цей збір пропускав Ліонель Мессі. Втім ця поразка не вплинула на перспективи підопічних Скалоні. А ось Бразилія продовжує переживати непрості часи.

Влітку "селесао" вилетіли з Копа Америка у чвертьфіналі, а тепер зазнали вже четвертої поразки у восьми іграх відбору. Команда Доріваля Жуніора була безсилою проти Парагваю (0:1).

Всі результати 8 туру:

Колумбія – Аргентина 1:2

Парагвай – Бразилія 1:0

Венесуела – Уругвай 0:0

Чилі – Болівія 1:2

Еквадор – Перу 1:0

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Легкий формат

Через такі провали бразильці опустились аж на п'яте місце у кваліфікації, хоча зазвичай борються з Аргентиною за перші місця. Правда, формат тепер грає на руку "пентакампеоне".

Через розширення кількості учасників на чемпіонаті світу прямі путівки на турнір отримають шість з 10-ти збірних КОНМЕБОЛ. Ба більше, ще і сьома команда матиме шанси відібратися через міжнародний плей-оф.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Аргентина 6 0 2 12-4 18 2 Колумбія 4 4 0 9-5 16 3 Уругвай 4 3 1 13-5 15 4 Еквадор 4 2 2 6-4 11* 5 Бразилія 3 1 4 9-8 10 6 Венесуела 2 4 2 6-7 10 7 Парагвай 2 3 3 2-3 9 8 Болівія 3 0 5 10-15 9 9 Чилі 1 2 5 4-12 5 10 Перу 0 3 5 2-10 3

* – з Еквадору зняли три очки

До слова, навіть попри пом'якшення відбору серйозні шанси є у таких міцних команд як Чилі та Перу. Перші поступились Болівії, а другі – Еквадору, через що залишились на дні турнірної таблиці.

Нагадаємо, що наступний чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Кількість учасників змагання буде збільшена до 48-ми.

Довідка. Бразилія залишається єдиною збірною у світі, яка досі не пропустила жоден з 22-х чемпіонатів світу. Команда рекордні п'ять разів ставала чемпіонкою світу (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).