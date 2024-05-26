Цієї осені в Узбекистані пройде чемпіонат світу з футзалу. У змаганні візьмуть участь 24 найкращі чоловічі збірні зі всього світу, серед них буде і Україна, пише 24 Канал.

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Нескладний квартет

За чотири місяці до старту події у Самарканді відбулось жеребкування групової стадії ЧС-2024. "Синьо-жовті" були у другому кошику напередодні процедури.

Підопічні Олександра Косенка опинились у групі С, де протистоятимуть Аргентині, Анголі та Афганістану. Розклад матчів за участю збірної України наступний:

15 вересня. Аргентина – Україна

Аргентина – Україна 18 вересня. Ангола – Україна

Ангола – Україна 21 вересня. Україна – Афганістан

Матчі Мундіаля проходитимуть у Ташкенті, Андижані та Бухарі. У плей-оф з групи вийдуть по дві найкращі збірні, а також чотири з шести команд, що посядуть треті місця. Фінал запланований на 6 жовтня.

Список всіх груп ЧС-2024 з футзалу:

ГРУПА А : Узбекистан, Нідерланди, Парагвай, Коста-Рика.

: Узбекистан, Нідерланди, Парагвай, Коста-Рика. ГРУПА В : Бразилія, Куба, Хорватія, Таїланд.

: Бразилія, Куба, Хорватія, Таїланд. ГРУПА С : Аргентина, Україна, Афганістан, Ангола.

: Аргентина, Україна, Афганістан, Ангола. ГРУПА D : Іспанія, Казахстан, Нова Зеландія, Лівія.

: Іспанія, Казахстан, Нова Зеландія, Лівія. ГРУПА Е : Португалія, Панама, Таджикистан, Марокко.

: Португалія, Панама, Таджикистан, Марокко. ГРУПА F: Іран, Венесуела, Гватемала, Франція.

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Україна – не фаворит

Найважчим суперником для нашої команди має стати Аргентина. У 2016 році "альбіселесте" стали чемпіонами світу, а у 2021-му програли у фіналі Португалії. У свою чергу Ангола лише вдруге зіграє на футзальному Мундіалі.

Дебют стався у 2021 році, тоді африканці програли всі три матчі у групі. А ось Афганістан цього року дебютуватиме на чемпіонаті світу. Для України це буде вже шостий Мундіаль в історії.

Найкращим результатом для "синьо-жовтих" стало четверте місце у 1996 році. У відборі на поточний чемпіонат світу "синьо-жовті" на першій стадії пройшли Нідерланди та Косово, а у еліт-раунді залишили позаду Польщу, Сербію та Бельгію.