Тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил состав команды на смешанную эстафетную гонку в рамках чемпионата мира 2024. Украинский квартет выступит под девятым стартовым номером.

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Роль финишера досталась Ирине Петренко

Стартером будет Артем Прима. Второй и третий этапы соответственно будут бежать Дмитрий Пидручный и Юлия Джима, а Ирине Петренко досталась роль финишера – именно она будет бежать заключительный этап гонки.

Интересно. Первые два этапа в этой смешанной эстафете будут бежать мужчины. Женщины, в свою очередь, выступят на завершающих этапах. Этот нюанс является одним из символов поддержки IBU политики гендерного равенства.

Смешанная эстафета состоится в среду, 7 февраля, в чешском Нове-Место. Начало гонки запланировано на 18:20 по Киеву.

Напомним, в прошлом сезоне сборная Украины впервые за долгое время не завоевала ни одной медали на чемпионате мира по биатлону. В смешанной эстафете год назад украинцы финишировали десятыми.