Тренерський штаб збірної України з біатлону оголосив склад команди на змішану естафетну гонку в межах чемпіонату світу 2024. Український квартет виступить під дев'ятим стартовим номером.

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Роль фінішера дісталася Ірині Петренко

Стартером буде Артем Прима. Другий та третій етапи відповідно бігтимуть Дмитро Підручний та Юлія Джима, а Ірині Петренко дісталася роль фінішера – саме вона бігтиме заключний етап гонки.

Цікаво. Перші два етапи у цій змішаній естафеті бігтимуть чоловіки. Жінки, в свою чергу, виступлять на завершальних етапах. Цей нюанс є одним із символів підтримки IBU політики гендерної рівності.

Змішана естафета відбудеться у середу, 7 лютого, у чеському Нове-Мєсто. Початок гонки запланований на 18:20 за Києвом.

Нагадаємо, в минулому сезоні збірна України вперше за довгий не завоювала жодної медалі на чемпіонаті світу з біатлону. У змішаній естафеті торік українці фінішували десятими.