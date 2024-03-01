У Глазго, столиці Шотландії, у межах чемпіонату світу 2024 з легкої атлетики в приміщенні було розіграно комплект медалей у стрибках у висоту. У фіналі взяли участь дві українські спортсменки.

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Магучіх здобула срібну медаль чемпіонату світу

Зіркова Ярослава Магучіх показала максимальний результат 1,97 м, що дозволило їй піднятися на другу сходинку п'єдесталу пошани. Планка в 1,99 метра 22-річній українці тричі поспіль не підкорилася, при тому, що найкращий результат Ярослави у цьому сезоні – аж 2,04 м.

Саме результат 1,99 м дозволив стати чемпіонкою світу Ніколі Оліслагерс із Австралії. І саме ця спортсменка на Олімпіаді-2020 здобула срібну медаль, залишивши Магучіх із бронзовою нагородою.

Бронзовою призеркою чемпіонату світу 2024 стала Лія Апостоловськи зі Словенії. Вона показала в найкращій спробі результат 1,95 метра.

Варто знати. Для 22-річної Магучіх це друга медаль на чемпіонатах світу в приміщенні. У 2022 році вона виграла золоту нагороду.

Ще одна українка Юлія Левченко посіла 9 місце, показавши недостатній для боротьби за нагороди результат 1,84 м.

ЧС-2024 у приміщенні. Жіночі стрибки у висоту. Фінал

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.99 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м

3. Лія Апостоловськи (Словенія) – 1.95 м

9. Юлія Левченко (Україна) – 1.84 м.