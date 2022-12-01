Огненная Аргентина, позорная Дания и фартовая Польша: итоги ЧМ-2022 30 ноября

Подводим итоги третьего тура еще в двух группах. Австралия вырывает путевку в плей-офф, Тунис сенсационно одерживает победу над Францией, а Саудовская Аравия ставит шлагбаум перед Мексикой.

На чемпионат мира 2022 года подошел к концу одиннадцатый игровой день, в котором было забито всего семь голов. 24 канал подводит итоги третьего тура в группах С и D.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Матчи дня:

Тунис – Франция 1:0 (Хазри, 58)

(Хазри, 58) Австралия – Дания 1:0 (Лекарства, 60)

(Лекарства, 60) Польша – Аргентина 0:2 (МакАллистер, 46, Альварес, 67)

(МакАллистер, 46, Альварес, 67) Саудовская Аравия – Мексика 1:2 (Аль-Давсари, 90+5 – Мартин, 47, Чавес, 52)

Дания разочаровала поклонников

После прорыва на Евро-2020 от датчан ждали новых побед уже на мировом уровне. Команда попала в несложную группу, где должна занимать второе место.

Впрочем, подопечные Юлманда показали абсолютную беззубость в атаке. Тунису скандинавы не смогли забить, а в ворота французов гол был забит после углового. В тех играх Дания набрала всего один балл и теперь должна только обыгрывать Австралию.

В игре за плей-офф скандинавов постигла та же проблема. Команда с очень большим трудом создает моменты. а реализация – еще хуже. Более того, Дания еще и пропустила и в конце концов бесславно покинула ЧМ на последней позиции в группе.

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Прагматичная Австралия повторила успех 2006 года

"Соккеруз" продемонстрировали на этом турнире почти идеал прагматизма. Даже в игре с французами Австралия смогла забить первой, но посыпалась под натиском звездного нападения чемпионата мира.

Однако когда подопечные Арнольда встретились с более слабыми соперниками, их тактика сработала по полной. В матчах с Тунисом и Данией сборная нашла свои моменты у чужих ворот и надежно отыграла в защите. При том, что с Данией австралийцев устраивала ничья.

Для "Соккеруз" это второй выход в плей-офф ЧМ, в прошлый раз они квалифицировались в 2006 году. Тогда в 1/8 финала они поступили будущим чемпионам итальянцам из-за спорного пенальти в конце игры. Теперь же Австралии предстоит сыграть с Аргентиной.

Видеообзор матча Австралия – Дания:

Тунис поразил, Франция отдохнула

Сборная Туниса порадовала фанатов на турнире. Африканцы сыграли вничью с Данией и смогли одолеть дублирующий состав французов. Причем оба результата по делу.

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Команду подвела игра с Австралией, когда им нужно было действовать первым номером. У Туниса оказалось недостаточно атакующего потенциала, чтобы пробить Мэттью Райана.

Франция же без напряжения прошла группу и даже поражение от Туниса пошло команде на пользу. Дешам проверил в действии ближайший резерв и все равно сохранил первое место.

Видеообзор матча Тунис – Франция:

Аргентина оживает после сенсации

Команда Лионеля Скалони начала турнир по неожиданному поражению от Саудовской Аравии, поставив себя в затруднительное положение, когда нужно выигрывать обе следующие встречи.

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Впрочем, "альбиселесте" постепенно приходили в себя и решали задачи. Если в матче с мексиканцами команда долгое время не поражала и выиграла за счет гения Месси, то с Польшей игра и результат получились вполне удовлетворительными.

Месси и компания нанесли 13 ударов в створ ворот Щенсны, но кипер поляков поймал кураж, совершив более десяти сейвов и отбив пенальти. Тем не менее, Аргентина забила дважды и имела еще моменты. чтобы довести до разгрома.

Этот результат позволил сборной выиграть группу и получить приемлемую Австралию в 1/8 финала. Главное – не повторять игру с Саудовской Аравией.

Видеообзор матча Аргентина – Польша:

Когда желтые карточки превыше всего

Заочная борьба за второе место развернулась между поляками и мексиканцами. Первые имели гандикап в три балла, однако без шансов проигрывали Аргентине.

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Мексика встречалась с Саудовской Аравией, которая тоже имела шансы на плей-офф. Впрочем, ударное начало второго тайма и два гола позволили подопечным Мартино захватить инициативу. При счетах 2:0 в обоих матчах вырисовывалась невероятная картинка:

Польша и Мексика набирали по 4 балла, распределяя между собой 2 и 3 места.

Общая разница мячей у команд идентичная – 2:2

Очная встреча также не обнаружила победителя, в первом туре команды сыграли 0:0

Следующим критерием был показатель фейр-плей (количество желтых и красных карт во всех матчах). И здесь у Польши было преимущество – они заработали 5 "горчичников" против семи у мексиканцев. Это положение могло нарушить любой гол в матчах.

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Аргентина была очень близка, чтобы добить наших соседей. Мексика также приближалась к третьему забитому голу. Впрочем, его в итоге забили аравийцы на пятой компенсированной минуте, когда подопечные Мартино побежали в атаку.

Таким образом Мексика впервые за 32 года не выходит в плей-офф, а туда попадает Польша. Однако качество игры Левандовски и компании оставляет желать лучшего. Трудно вообразить, что эта команда может в 1/8 финала противопоставить французам.

Видеообзор матча Саудовская Аравия – Мексика: