Марокко отправляет Роналду домой, пенальтийное проклятие Англии: итоги дня ЧМ-2022 10 декабря

Подводим итоги двух матчей 1/4 финала. Марокко создает африканскую историю на ЧМ, а Франция продолжает защиту титула чемпиона мира.

На чемпионате мира-2022 завершился 19-й игровой день, в котором определились все полуфиналисты турнира. 24 канал подводит итоги последних двух матчей 1/4 финала.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Матчи дня:

Марокко – Португалия 1:0 (Эн-Несири, 42)

(Эн-Несири, 42) Англия – Франция 1:2 (Кейн, 54 (пен.) – Чуамени, 17, Жиру, 78)

Африка творит историю

Сборная Марокко несомненно стала главным открытием этого мундиаля, а теперь еще и вписала себя в историю. На этом турнире подопечные Реграги выиграли группу с действующими медалистами ЧМ Бельгией и Хорватией, а в 1/8 финала отправили домой в Испанию.

Теперь жертвой "львов Атласа" стала Португалия. Африканцы очень грамотно отыграли против более классного соперника и ни в чем не уступали ему перерыв.

Гол Эн-Несири под занавес первого тайма заставил марокканцев перейти в режим защиты результата. Португальцы все сильнее давили с приближением финального свистка, однако защитники не разрешили создать реальные моменты.

Видеообзор матча Марокко – Португалия:

Победа позволила Марокко стать первой африканской сборной в полуфинале чемпионата мира. Команда демонстрирует невероятный уровень организации игры и показывает, что ей не страшны какие-либо фавориты.

Горькое прощание с Роналду

Думается, Криштиану Роналду желал не такого окончания карьеры в сборной (или, по крайней мере, не такого последнего Мундиаля). По ходу турнира форвард потерял место у основания.

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А в игре с Марокко не смог найти ни одного реального момента, чтобы спасти свою команду. Именно так мечты CR7 о победе или хотя бы медали ЧМ остаются только в воображении.

Франция продолжает защиту

Из фаворитов турнира команда Дидье Дешама показывает наиболее уверенную игру, хоть и не без ошибок. В равной игре с Англией "Ле Бле" построили свой рисунок от соперника и удачно воспользовались своими моментами.

Выйти вперед французам позволил безумный дальний выстрел Чуамени. А когда Кейн сравнял счет с пенальти, на авансцену вышел Жиру. Нападающий на опыте переиграл Магуайра и забил с подачи Гризманна.

Это позволило действующим чемпионам мира выйти в полуфинал турнира. Без сомнения, именно подопечные Дешама являются главными фаворитами ЧМ, команда наиграла на второе подряд золото. Но непонятные ошибки в обороне могут дорого обойтись французам.

Видеообзор матча Англия – Франция:

Харри Кейн: от героя к антигерою

Могла Франция поплатиться уже в игре с Англией, если бы не везение Харри Кейна. Капитан Англии уже давно является лидером команды и если бы не его шесть голов на ЧМ-2018, подопечным Саутгейта не удалось бы дойти до полуфинала тогда.

Теперь же форвард Тоттенхэм мог стать героем в битве с Францией, ведь реализовал пенальти. Этим выстрелом он не только сравнял счет, но и стал лучшим бомбардиром в истории сборной, сравнявшись с Уэйном Руни.

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Впрочем, когда после второго гола Франции англичане снова получили право на пенальти, Харри сдали нервы. Он отправил мяч на трибуны и упустил возможность сравнять счет. Пенальти продолжают оставаться проклятием для "трех львов".

С 1996 по 2018 год Англия не выиграла ни одной серии, а выстрелы Дэвида Бекхэма выше ворот стали культовыми мемами и символами провалов команды. Завершает эту серию провальная серия пенальти в домашнем финале Евро-2020. Похоже, у этой сборной есть не игровые, а скорее психологические проблемы.