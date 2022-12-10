В матче четвертьфинала ЧМ-2022 встречались сборные Англии и Франции. Французы открыли счет в первом тайме благодаря голу Чуамени.

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Во втором тайме англичанам удалось сравнять счет. Все тот же Чуамени сбил в собственной штрафной Сака. И арбитр назначил пенальти.

Пробивать пошел Кейн и забил. Для него это 53-й гол за сборную Англии. По этому показателю он сравнялся с Уэйном Руни.

Видео гола Кейна с пенальти

Стоит отметить, что в воротах сборной Франции стоит одноклубник Кейна по английскому Тоттенхэму Уго Льорис.

Уже в конце встречи Кейн имел возможность не только сравниться с Руни, но и выйти на первое место в списке бомбардиров. И снова Англия заработала право на пенальти. Но в этот раз Кейн не забил – пробил выше ворот. К тому времени англичане уже проигрывали, ведь перед тем свой очередной гол забил Оливье Жиру, являющийся лучшим бомбардиром сборной Франции в истории.