На чемпіонаті світу-2022 завершився 19-ий ігровий день, у якому визначились всі півфіналісти турніру. 24 канал підбиває підсумки останніх двох матчів 1/4 фіналу.

Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Матчі дня:

Марокко – Португалія 1:0 (Ен-Несірі, 42)

(Ен-Несірі, 42) Англія – Франція 1:2 (Кейн, 54 (пен.) – Чуамені, 17, Жиру, 78)

Африка творить історію

Збірна Марокко безсумнівно стала головним відкриттям цього Мундіалю, а тепер ще і вписала себе в історію. На цьому турнірі підопічні Реграгі виграли групу з чинними медалістами ЧС Бельгією і Хорватією, а в 1/8 фіналу відправили додому Іспанію.

Тепер жертвою "левів Атласа" стала Португалія. Африканці дуже грамотно відіграли проти більш класного суперника і ні в чому не поступались йому до перерви.

Гол Ен-Несірі під завісу першого тайму змусив марокканців перейти в режим захисту результату. Португальці все сильніше тисли з наближенням фінального свистка, однак захисники не дозволили створити реальні моменти.

Відеоогляд матчу Марокко – Португалія:

Перемога дозволила Марокко стати першою африканською збірною у півфіналі чемпіонату світу. Команда демонструє неймовірний рівень організації гри і показує, що їй не страшні будь-які фаворити.

Гірке прощання з Роналду

Думається, Кріштіану Роналду бажав не такого закінчення кар'єри у збірній (або принаймні не такого останнього Мундіаля). По ходу турніру форвард втратив місце в основі.

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А у грі з Марокко не зміг знайти жодного реального моменту, щоб врятувати свою команду. Саме так мрії CR7 про перемогу або хоча б медалі ЧС залишаються лише в уяві.

Франція продовжує захист

Із фаворитів турніру команда Дідьє Дешама показує найбільш впевнену гру, хоч і не без помилок. У рівній грі з Англією "Ле Бле" побудували свій малюнок від суперника і вдало скористались своїми моментами.

Вийти вперед французам дозволив божевільний дальній постріл Чуамені. А коли Кейн зрівняв рахунок з пенальті, на авансцену вийшов Жиру. Нападник на досвіді переграв Магуайра і забив з подачі Грізманна.

Це дозволило чинним чемпіонам світу вийти у півфінал турніру. Без сумніву, саме підопічні Дешама нині є головними фаворитами ЧС, команда награла на друге поспіль золото. Але незрозумілі помилки в обороні можуть дорого обійтись французам.

Відеоогляд матчу Англія – Франція:

Харрі Кейн: від героя до антигероя

Могла Франція поплатитись вже у грі з Англією, якби не невезіння Харрі Кейна. Капітан Англії вже давно є лідером команди і якби не його шість голів на ЧС-2018, підопічним Саутгейта не вдалось би дійти до півфіналу тоді.

Тепер же форвард Тоттенхема міг стати героєм у битві із Францією, адже реалізував пенальті. Цим пострілом він не тільки зрівняв рахунок, а ще і став найкращим бомбардиром в історії збірної, зрівнявшись із Вейном Руні.

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Втім, коли після другого голу Франції англійці знову отримали право на пенальті, у Харрі здали нерви. Він відправив м'яч на трибуни і втратив можливість зрівняти рахунок. Пенальті продовжують залишатись прокляттям для "трьох левів".

З 1996 по 2018 роки Англія не виграла жодної серії, а постріли Девіда Бекхема вище воріт стали культовими мемами і символами провалів команди. Довершує цю серію провальна серія пенальті у домашньому фіналі Євро-2020. Схоже, у цієї збірної є не ігрові, а скоріше психологічні проблеми.