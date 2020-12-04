Відбір на чемпіонат світу-2022 стартує вже у березні 2021 року. Кваліфікаційні матчі європейської зони та сам "Мундіаль" буде транслюватися в Україні.

Хто покаже ЧС-2022 в Україні

В Україні матчі кваліфікації та чемпіонату світу-2022 покаже "Медіа група Україна". Про це заявив директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

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У "Медіа група Україна" входять канали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Денисов заявив, що відбірковий цикл буде показувати канал "Україна" і канали "Футбол 1/2/3".

Уже 7-го грудня відбудеться жеребкування кваліфікації ЧС-2022. Її покаже "UA: Перший".

Жеребкування як подія належить ФІФА, а права на показ ЧС-2022, окрім того, будуть належати "UA: Перший", тобто НСТУ. Вони завжди правовласник, тут історія без тендера. Є Європейська мовна спілка, у них довгостроковий контракт з ФІФА, за яким вони кожні 4 роки транслюють чемпіонат світу самі або з партнерами,

– сказав Денисов.

Денисов повідомив, що між каналами "Футбол 1/2/3" і ТРК "Україна" з НСТУ (Національною суспільною телерадіокомпанією України) підписано угоду. Коли вона набуде чинності, то каналам "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна" буде надана субліцензія.

"Весь відбірковий цикл чемпіонату світу можна подивитися на "Україні" і каналах "Футбол", – резюмував Денисов.

До уваги. Жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2022 відбудеться 7 грудня 2020 року у швейцарському Цюриху. Матчі відбудуться з березня до листопаду 2021 року. Стикові матчі заплановані на березень 2022 року. Чемпіонат світу-2022 прийме Катар. Матчі відбудуться у листопаді та грудні.



Жеребкування відбору ЧС-2022 / Інфографіка 24 каналу