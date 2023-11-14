Жирона станет чемпионом, а Довбик – топ-бомбардиром Ла Лиги: какие шансы у каталонцев на сенсацию
Подопечные Мичела показали феерический старт в чемпионате Испании и пока идут впереди Реала и Барсы. Одну из выдающихся ролей в этих достижениях играют футболисты сборной Украины.
Чемпионат Испании 2023-2024 пошел на паузу из-за международных матчей сборных. К середине ноября в турнире отыграно 13 туров, пишет 24 канал.
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Безумный старт Жироны
В Ла Лиге возник неожиданный лидер, первое место удерживает каталонская Жирона. Команда Мичела выиграла 11 из 13 матчей сезона и опережает Реал на два пункта, а Барселону – на четыре.
При этом Жирона является результативной командой чемпионата (31 гол), не в последнюю очередь благодаря украинцам. Виктор Цыганков и Артем Довбик – игроки основы каталонцев.
На счету вингера по два гола и ассиста, тогда как Артем занимает четвертое место в рейтинге бомбардиров Ла Лиги с семью мячами. После столь феерического старта Жирону стали записывать в претенденты на чемпионство.
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В начале сезона букмекеры выставляли на итоговое первое место каталонцев коэффициент 1250,00. Впрочем, сейчас он упал в сотню раз. Жирона является четвёртым фаворитом в борьбе за золото с коэффициентом в 10,00. Как выглядят котировки на чемпионство:
- Реал – 1,60
- Барселона 3,10
- Атлетико – 9,00
- Жирона – 10,00
- Реал Сосьедад – 250,00
- Атлетик – 350,00
- Бетис – 350,00
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Если брать умеренные цели, то эксперты верят, что Жирона окажется в топ-4 и попадет в Лигу чемпионов. Коэффициент такой итог составляет всего 1,35.
Что касается гонки бомбардиров, то Артема Довбика считают одним из фаворитов на Трофей Пичичи. На украинца выставлен коэффициент 15,00, как у Альваро Мораты (Атлетико) и Жерара Морено (Вильярреал). Их опережают только трое:
- Роберт Левандовский (Барселона) – 1,90
- Джуд Беллингем (Реал) – 2,70
- Антуан Гризманн (Атлетико) 7,00
В среднем Артему прочат где-то 13 мячей за сезон. На ТМ 13,5 головы можно поставить за 1.72. А вот на то, что лучшим бомбардиром станет Виктор Цыганков, выставлен коэффициент 200,00.